Jaderné reaktory už by se neměly stavět, říká europoslanec Daniel Freund | E15.cz

Evropská komise dnes se vší pravděpodobností doporučí unijním státům zablokovat Maďarsku 7,5 miliardy eur, zhruba 183 miliard korun z fondů Evropské unie. Podle německého europoslance za stranu Zelených a známého kritika Orbánova režimu Daniela Freunda je nadcházející hlasování příležitostí i pro předsednické Česko. „Vaše vláda může ukázat, zda to s potíráním korupce myslí vážně a jestli dokáže tento slib přenést i na celoevropskou úroveň,“ říká Freund v rozhovoru pro deník E15.

Co říkáte na zprávu, že Evropská komise patrně doporučí státům Evropské unie, aby zablokovaly Maďarsku vyplacení části peněz z unijních fondů kvůli nedostatečným reformám v oblasti právního státu?

Jedná se o přelomový okamžik celého procesu. Za zmrazení evropských fondů Maďarsku jsme v europarlamentu bojovali roky a to z několika důvodů. Jednak kvůli obrovskému porušování principů právního státu, ale také proto, že tyto peníze často končí v kapsách Viktora Orbána, jeho rodiny a přátel. Evropská komise už na nátlak europoslanců zareagovala, teď je řada na vládách členských zemí, aby v prosinci zablokování fondů schválily. Maďarsko každopádně tímto dostalo od Evropské unie jasný signál, že náš pohár trpělivosti přetekl a autokraté od nás žádné peníze neuvidí.

Očekáváte, že se členské státy budou doporučením Komise řídit?

To je obtížné předjímat, ale doufám, že ano. Orbán se tomu pochopitelně snaží všemožně zabránit. Blokoval například vstup Švédska a Finska do NATO. Vetoval také zavedení globální minimální daně pro velké korporace nebo finanční pomoc pro Ukrajinu. Věřím, že se evropské vlády nenechají takto vydírat ani oklamat tvrzením, že Maďarsko skutečně provádí nějaké reformy. Musíme se společně postavit nejen za dodržování demokratických hodnot, ale zároveň ochránit peníze evropských daňových poplatníků, protože v tuto chvíli opravdu házíme jejich miliardy eur do korupční jámy.

Má Evropská unie nějaký plán, pokud Budapešť bude i nadále pokračovat v blokování klíčových rozhodnutí?

Jestli Maďarsko nepřestane vetovat pomoc Ukrajině a minimální daň, může okamžitě přijít o dalších pět miliard eur, určených na obnovu ekonomiky po koronavirové pandemii. Tady už nemluvíme o zmrazení, tyto peníze by byly pro Maďary nenávratně ztracené. Nečekám, že si Orbán dovolí udržovat takhle drahé veto. Je tady rovněž možnost aktivovat Článek 7. Pokud by se na tom shodly všechny ostatní státy Evropské unie, může být Maďarsku odebráno hlasovací právo.

Jaký je váš pohled na návrh německého kancléře Olafa Scholze, aby se změnil systém hlasování a k rozhodování o závažných otázkách stačil souhlas prosté většiny států a nikoli každého člena?

Zavedení hlasování, která vyžadují jednomyslný souhlas všech členů, jsou jednou z největších chyb, jaké kdy Evropská unie udělala. Stačí, když se na to podíváme z perspektivy Vladimira Putina. Vlastně jsme mu ani nemohli naservírovat snažší způsob, jak zcela paralyzovat evropské společenství. V tuto chvíli Putinovi stačí pohrozit jedinému člověku nebo ho uplatit levným plynem a skrz něj zablokuje celou Evropskou unii. To je v časech války naprosto nepřijatelné a ohrožuje to kolektivní bezpečnost. Vždyť je to i nedemokratické, aby jediná vláda malého členského státu bránila rozhodnutí, které chce 90 procent obyvatel Unie. Měli bychom začít minimálně debatovat o možnosti zrušit veta, zejména v otázkách, které se týkají naší společné bezpečnosti, sankcí, ale třeba též daňového systému. Díky rozhodování na základě prosté většiny bychom mohli pracovat rychleji a lépe.

Maďarsko není jedinou unijní zemí, která má potíže s dodržováním demokratických hodnot. Myslíte, že například v Polsku se stav právního státu zlepšil?

Polsko má v této oblasti stále spousty nedostatků a kvůli nim také zatím nemůže čerpat všechny prostředky z evropské kasy, na které má nárok. I polské vládě je nutné dát najevo, že omezování nezávislé justice či médií nebudeme v Evropě tolerovat. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že Polsko pomáhá Ukrajině nejvíce ze všech členských zemí. Přijalo nejvyšší počet válečných uprchlíků a poskytlo Kyjevu největší vojenskou podporu. Proto není v současné době v takové politické izolaci jako Maďarsko.

Co byste řekl na to, kdyby se příštím prezidentem České republiky stal Andrej Babiš, který je považován za Orbánova politického spojence?

Jak jistě víte, nejsem fanouškem pana Babiše a v minulosti jsem ho často kritizoval. Byl vyšetřován Evropskou komisí pro střet zájmů a opakované podvody s evropskými fondy. Hádám, že dostal od Evropské unie více peněz než jakýkoliv jiný Evropan. Záleží samozřejmě na českých občanech, jakého si zvolí kandidáta, nicméně určitě mám obavy z každého dalšího populistického lídra v Evropské unii. Právě proto je teď tak důležité zmrazit Maďarsku prostředky z unijních fondů. Tady nejde jen o Maďarsko. Musíme jasně ukázat, že nedodržování demokratických principů je nepřijatelné všude.

Jak byste zhodnotil české předsednictví v Radě Evropské unie? Bylo úspěšné?

To vám povím až po skončení hlasování o Maďarsku. Pokud se nepletu, vaše současná vláda zvítězila ve volbách s tvrzením, že chce potírat korupci a střety zájmů. Teď může ukázat, zda tento slib platí pouze na českém území, nebo jestli ho dokáže přenést i na celoevropskou úroveň.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans oznámil předminulý týden na klimatickém summitu OSN v Egyptě, že Evropská unie má v úmyslu zpřísnit své klimatické cíle. Je teď na to vhodná doba vzhledem k aktuální energetické krizi?

Kdybychom v minulosti více investovali do obnovitelných zdrojů energie, nemuseli bychom řadu současných problémů s nedostatkem plynu či vysokými cenami fosilních paliv vůbec řešit. Pokud se budeme bavit o dlouhodobých cílech, trhy hovoří jasně. Obnovitelné zdroje představují nejlevnější formu energie a jsou mnohem spolehlivější než plyn, dovážený z Ruska a dalších totalitních režimů. Jestli má Evropa obstát v globální ekonomice za deset až patnáct let, musíme investice do čistých energií opravdu urychlit.

Nechovají se ale Evropané pokrytecky, když hlásají, že chtějí být lídry v uhlíkové neutralitě a současně vykupují zakázky na LNG rozvojovým zemím?

Bohužel není možné, abychom dosáhli uhlíkové neutrality přes noc a potřebujeme, aby naše světla svítila i během tohoto tranzitního období. To zkrátka vyžaduje dělání kompromisů. Dokonce i německý ministr ze strany Zelených (Robert Habeck - pozn. red.) musel jet letos do Kataru vyjednávat kontrakty na dovoz LNG.

Patří mezi tyto kompromisy i to, že Německo nakonec ponechá v provozu své poslední tři jaderné elektrárny, které měly letos skončit?

My Zelení bychom tento krok raději odmítli. Po tuto zimu zůstanou jaderné elektrárny v provozu, je však důležité, aby ihned poté skončily. Jádro nepatří mezi energetické zdroje budoucnosti. Je příliš drahé, nebezpečné a nespolehlivé, stačí se podívat do Francie, která kvůli technickým potížím s nukleárními reaktory momentálně bojuje s nedostatkem elektřiny. Jaderný exit je nezbytný, musíme investovat do levnějších zdrojů, jako je vítr, slunce a voda.

Vidíte jako problém, když některé země využijí jádro místo plynu jako přechodný zdroj k dosažení uhlíkové neutrality?

Nevadí, když si státy dočasně ponechají v provozu již existující elektrárny, které jsou stabilní a bezpečné. Žádná země by však neměla budovat nové reaktory. Vždyť i jaderné palivo řada zemí východní Evropy dovážela z Ruska a jak vidíme na dodávkách ropy a plynu, Rusko není spolehlivý partner.