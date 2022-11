RANNÍ CHECK: Donald Trump bude opět bojovat o Bílý dům | E15.cz

✅ NATO se bude zabývat raketovým incidentem v Polsku

Na vesnici Przewodów ve východním Polsku v úterý večer dopadla raketa ruské výroby a při následné explozi zemřeli dva lidé. Polská vláda v reakci na to svolala na středu jednání velvyslanců NATO. Podle agentury Associated Press nicméně raketu zřejmě nevypálilo Rusko, nýbrž ukrajinské ozbrojené síly, které mířily na přilétající ruskou střelu. Úmyslné vypálení rakety na polské území popřelo také ruské ministerstvo obrany a za nepravděpodobné ho považuje i americký prezident Joe Biden. Slíbil však, že NATO vyšetří, co se stalo a na základě toho určí další postup. Naproti tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu z eskalace probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině.

✅ Trump bude kandidovat na prezidenta USA

Bývalý republikánský prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude za dva roky znovu ucházet o Bílý dům. Už dokonce podal na úřadech potřebné dokumenty. Trump bude bojovat o prezidentský úřad navzdory skutečnosti, že se jeho stoupencům v Republikánské straně vůbec nedařilo v letošních volbách do amerického Kongresu. Šestasedmdesátiletý politik by se o kandidaturu za republikány mohl porvat například s guvernérem Floridy Ronem DeSantisem. Americká média připomínají, že Trump čelí vyšetřování ze strany FBI kvůli loňskému útoku jeho radikálních příznivců na Kapitol.

✅ Evropská unie zpřísní své klimatické cíle

Evropská unie plánuje zpřísnit své klimatické cíle. Prohlásil to místopředseda Evropské komise Frans Timmermans na klimatické konferenci OSN v Egyptě. Dosud chtěl evropský blok snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Nyní bude usilovat o úsporu minimálně 57 procent. Členské státy podle Timmermanse jednají o legislativě, která umožní těchto nových cílů dosáhnout. Má být hotová do konce letošního roku.

✅ Němci jsou připraveni na dovoz LNG

Německo v úterý otevřelo na severu země první přístav, který je určený na dovoz zkapalněného zemního plynu neboli LNG. Ten má Němcům do značné míry nahradit dodávky fosilních paliv z Ruska. Na zařízení ve Wilhelmshavenu dohlížejí policisté. Berlín se totiž obává možné sabotáže této kritické infrastruktury, píše stanice Deutsche Welle. Přístav by měl v budoucnu sloužit také k importu zeleného vodíku a energie z obnovitelných zdrojů v Severním moři.

✅ Americké banky testují digitální dolar

Velké finanční společnosti v USA zahájily ve spolupráci s americkou centrální bankou Fed testování digitálního dolaru. Peněžní domy během následujících dvanácti týdnů vyzkouší, zda virtuální tokeny ve společné databázi urychlí provádění plateb, informuje agentura Reuters. Do projektu se zapojily například banky Citigroup a Wells Fargo nebo vydavatel platebních karet Mastercard.

