Asociace penzijních společností: Chceme povinné spoření s možností výstupu | E15.cz

Transformované penzijní fondy, v nichž mají lidé většinu naspořených peněz na důchod, loni svou výkonností ani zdaleka nedosáhly na inflaci. Je možné na tom v příštích letech při extrémně nízkých úrokových sazbách vůbec něco změnit?

Vzhledem k tomu, že ze zákona mohou „staré“ fondy investovat téměř výlučně do státních dluhopisů, nelze předpokládat, že se u nich bude zhodnocení pohybovat v nejbližších letech nad inflací. Podle výsledků z posledních let lze předpokládat, že se bude pohybovat mezi jedním a dvěma procenty. Apelujeme na klienty starých fondů, aby zvážili přechod do nových účastnických fondů, které loni u vyvážených strategií zhodnotily okolo čtyř procent a u dynamických dokonce okolo šesti.

Účastnické fondy vydělaly v průměru 2,6 procenta, tedy rovněž pod inflací, má tedy větší smysl přestupovat?

Jednoznačně má smysl přestupovat. Vyvážené a dynamické fondy nového penzijka dlouhodobě zhodnocují okolo tří, respektive pěti procent, tedy vysoko nad inflací. Vámi zmíněný průměr zahrnuje i takzvané povinné konzervativní fondy, čili typ fondů v novém systému, které stejně jako v případě starých fondů musejí investovat ze zákona maximálně konzervativně a penzijní společnosti je musejí nabízet. Klientům, kteří ale před sebou mají alespoň středně dlouhý spořicí horizont, je nedoporučujeme.