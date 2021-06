Daniel Surmař: Klausova kupónovka teprve řekne poslední slovo. Z lidí může nasekat nové milionáře | E15.cz

Kupónová privatizace stále žije. Alespoń skrze akcie za miliardy korun, ke kterým se během dlouhých let jednoduše nikdo nepřihlásil. V Česku tak prý stále spí až 15 miliard korun, které čekají, až o ně někdo projeví zájem. Čas se přitom krátí, o spoustu peněz neznámí investoři přý ještě přijdou. "Letos přibude více než jedna miliarda k tomu, o co už akcionáři přišli dříve, pokud se nepřihlásí včas," říká Daniel Surmař, zakladatel projektu Zapomenuté miliardy.

Jaký objem majetku leží aktuálně zapomenut ve starých kuponových knížkách?

Jedná se o majetek za více než 10 miliard korun, odhadujeme až 15 miliard korun, jedná se o vyjádření v reálných cenách, za které se dají akcie a související pohledávky zpeněžit, kdy nezapočítáváme teoretické hodnoty, které není nikdo schopen zaplatit. Více než dvě třetiny hodnoty tvoří hodnota akcií, zbytek jsou pohledávky v podobě dividend, náhrad za vytěsnění akcionářů, a podobně. Majetek není zapomenut ve starých kuponových knížkách, ty de facto nejsou k ničemu zapotřebí, majetek se nachází na takzvaných nezařazených majetkových účtech.

Co se stane s akciemi, které jejich zákonní beneficienti včas nezískají? Existuje „deadline“ - kdy?

Obecně se nárok na akcie nedá promlčet. Ovšem dost často se stává, že firmy drobné akcionáře vytěsní, a v takovém případě se musí vlastníci akcií přihlásit o náhradu obvykle do tří let, jinak nárok zanikne. Což je například aktuálně případ vytěsněných akcionářů Unipetrolu, kdy si lidé zapomněli vyzvednout až jednu miliardu a tento nárok se promlčí na konci letošního září. A další budou určitě následovat. O výplatu dividendy se musí akcionáři přihlásit do čtyř let, jinak také propadne. Takto akcionáři, kteří zapomněli na své akcie z kuponovky, přišli za posledních deset let už o více jak 7 miliard korun.

Nesmetl rozhodující část hodnoty akcií z „kuponovky“ jednoduše čas?

Akcie, které jsou na účtech, dodnes naopak na hodnotě v čase rostly, ovšem o akcie, respektive protiplnění za vytěsnění a podobně za více než 3 miliardy už lidé v posledních letech definitivně přišli, a letos přibude další více než jedna miliarda, pokud se lidé nepřihlásí včas.

Co s akciemi, které nejsou obchodovatelné na burze?

Jsme připraveni je vykupovat. Dlouhodobě budeme chtít v portfoliu držet akcie v řádu nižších stovek milionů korun. Ze strany investorů tohoto projektu se jedná o jejich investiční strategii, která reaguje na inflační riziko a na potenciál růstu některých firem, respektive akcií. Budeme přitom schopni financovat nákup akcií v řádu miliard korun.

Často „staré“ akcie bude problém ocenit adekvátní cenou, jak to hodláte udělat?

Veřejně neobchodované akcie jsme ocenili na základě individuálních oceňovacích modelů a jako data posloužily finanční výkazy za 3-5 let z veřejné sbírky listin a další dohledatelné informace o fungování firem.