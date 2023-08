Pleskač z ČEZ: Do konce příštího roku vybereme první malý reaktor | e15.cz

Termín modulárních reaktorů se začíná dostávat do širšího povědomí veřejnosti. Státy, které k jádru nejsou skeptické, začínají ohlašovat plány na výstavbu těchto zdrojů, které svým menším výkonem lépe zapadají do budoucí mnohem decentralizovanější energetiky. Své plány má i skupina ČEZ, která se už chystá zúžit seznam možných dodavatelů pro první lokalitu. „Do konce tohoto roku na něm zůstanou dva až tři uchazeči a do konce příštího roku vybereme vítěze. U lokality Temelín víme, že pokud chceme termín 2032 stihnout, musíme mít vybraného dodavatele do konce roku 2024,“ říká šéf divize Nová energetika Tomáš Pleskač.