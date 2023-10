Dokončíme investici do Semantic Visions, říká bývalá šéfka Deloitte | e15.cz

Dlouholetá řídící partnerka Deloittu Diana Rádl Rogerová se se svou funkcí manažerky před rokem rozloučila a rozhodla se, že bude investovat. Vstoupila do investiční skupiny Behind Investions (BI), která má v portfoliu momentálně sedm firem. Mezi nimi také Semantic Visions, firmu zabývající se datovou analytikou, do níž chce BI dokončit svůj vstup. Nedávno do její investiční sbírky přibyla s menším podílem také chytrá platforma pro moderní budovy Sharry. Ta dokáže propojit několik digitálních systémů a umožňuje z jednoho místa spravovat parkování, přístup do budovy nebo využití zasedacích místností. Své původně startupové zaměření ale skupina změnila. Chce nyní sázet i na energetiku nebo elektromobilitu. „Máme otevřené další tři vyzrálejší investice. Doufáme, že do konce roku bychom měli vědět, zda dopadnou,“ říká v rozhovoru pro e15 Rádl Rogerová.

Setkaly jsme se na diskuzi projektu #FinŽeny, kde se mimo jiné řeší rovné zastoupení žen a mužů v podnicích. Proč si myslíte, že není více žen v představenstvech bank?

Ženy se často bojí do takových pozic jít. Ne proto, že by si myslely, že na to nemají, ale na zvládání kombinace ženské a pracovní role potřebujete být vychovávaná a dostat podporu. Došlo k obrovskému posunu například u finančních institucí, kdy management podporu dává, ale vy ji potřebujete i doma. Je to tedy celkově o kultuře, času, ale já věřím, že ten čas přijde.

V rámci diskuze zaznělo i to, že když jde rodič na rodičovskou dovolenou, má o osmdesát procent menší šanci, že se stane CEO. Souhlasíte s tím?

Nesouhlasím. Nemyslím si, že je to o tom, jestli jdete na rodičovskou, nebo ne, ale jestli dostanete všeobecnou podporu. Kultura je v Česku založená na tom, že ženy zůstávají na mateřské a mají se starat. Vždy říkám, že obdivuji ženy, jejichž volba je zůstat doma, moje to nebyla. Pokud ano, všechno je v pořádku. Pokud není, chtěla bych udělat všechno pro to, aby muž doma i v práci ženu podpořil v tom, že to společně jako rodina zvládnou.

Vy jste sama z řídící funkce Deloitte před rokem odešla a stala se partnerkou v investorské skupině Behind Inventions. Když investujete do různých startupů a firem, cítíte, že by ve startupovém prostředí přibývalo žen, nebo je to stále spíše mužské prostředí?

Stále je ve startupech více mužů, je to podle mě dané i rizikem a obecně startupovou kulturou. Ženy chtějí jistotu a chtějí vidět výsledek, za kterým jdou. Muž hodně kouká na budoucnost, co má přijít a riziko je pro něj často příjemná výzva.

Tím se dostáváme k vašemu novému projektu – investování. Můžete přiblížit, kolik jste vy sama do Behind Inventions investovala?

Číslo samotné nevnímám jako důležité, investice jsou z pohledu mého i celého projektu Behind Inventions primárně o další přidané hodnotě. Do našeho portfolia společností přinášíme zkušenosti nasbírané za léta spolupráce s nespočet firmami a řešením jejich dennodenních problémů i komplikovanějších výzev. Umíme tedy pomoci s dalším rozvojem produktu, prodejem nebo navázáním strategických partnerství pro úspěšnou distribuci. Možností je zkrátka celá řada a náš tým v Behind Inventions je svým nastavením maximálně flexibilní.

Při investicích do firem využíváte vlastní kapitál?

Ano, využíváme vlastní kapitál.

Na jaře jste s Behind Inventions investovali do Flowboxu, českého startupu, který řeší energetický management v budovách a továrnách a hledá skuliny, kde ušetřit. Je to nejnovější investice?

Není. Jednu transakci můžu už s klidným svědomím prozradit, investovali jsme i do Sharry. Máme otevřené také další tři investice. Doufáme, že do konce roku bychom měli u všech tří vědět, zda dopadnou a naše portfolio se opět rozšíří. Z těch čistě startupových investicí je to tedy Sharry a v hledáčku máme přinejmenším ještě jeden startup, o kterém uvažujeme. Ostatní investice jsou už vyzrálejší, méně rizikové.

Vaše ambice je držet ve firmách podíl ve výši třicet až šedesát procent. Proč?

Naše snaha je dovést investice do tohoto podílu, ale ne ve všech případech. Jsou investice, kde nám stačí dvě až pět procent, pokud jsou to investice komplementární k tomu, co už máme. To je třeba v případě Sharry. Strategie jsou například s Flowboxem. Vidíme, že plán vstupu na trh se může v mnoha ohledech propojovat, takže nemusíme nutně jít do významného procenta. Společně se Sharry jsme si ale řekli, že do toho půjdeme společně, ale stačí nám mnohem menší podíl.

Není to trochu i sázka na to, že nevíte, kterému z těchto dvou projektů se zadaří?

To si nemyslím. Naopak, pokud se povede jeden, věříme, že se povede i druhý.

Proč jste se rozhodli vydat i směrem těchto vyzrálejších investic?

Na začátku jsem měla představu témat, která mě baví, jako je umělá inteligence, tedy data a technologie. Zároveň jsem díky Semantic Visions (jedna z investic Behind Inventions, pozn. redakce) vnímala, že můžu hledat věci i okolo energie a energetiky, proto přišla investice do Flowboxu. Dalším možným oborem je ale i to, v čem je dnes Evropa hodně ochranářská, tedy cokoliv se týká baterií a elektromobility.

Takže hledáme i v těchto oborech a je to i důvod, proč jsme se posunuli z původně striktně startupové scény. Pak jsme přišli na to, že existuje spousta společností, které tím, že jim budeme umět pomoci posunout jejich odbyt, se mohou vzájemně doplňovat , ačkoliv nepatří přímo do těchto dvou odvětví. Dnes zvažujeme i jednu investici, který nemá na první pohled nic společného s naší strategií. Řekli jsme si ale, proč ji nezkusit, když v ní vidíme velký potenciál.

Pomáhá nám, že máme jasně danou misi a výběr našich investic nám musí jednak dávat smysl a za druhé musí mít pozitivní dopad na společnost. Protože na budoucnosti nám záleží, a pokud můžeme být v roli, že budoucnost můžeme aktivně ovlivnit, tak to chceme.

Vaším plánem je plně vstoupit do Semantic Visions, firmy zabývající se datovou analytikou, ve které má podíl také investiční skupina Pale Fire Capital, investice ale stále není dokončená, protože minoritní podíl podnikatele Františka Vrabela je v exekuci. Jak to s tím nyní vypadá?

Dražba byla bohužel posunutá na neurčito. Dnes se ale s Pale Fire Capital bavíme o tom, že investici prostě dokončíme.

Semantic Visions místo odhalování dezinformací začala „obohacovat data třetích stran“. Můžete přiblížit, co to znamená?

Není pravda, že v detekci dezinformací nepůsobíme. Jen je to složitější. Interpretaci toho, co je a není dezinformace necháváme na klientovi. Jsme schopni detekovat obecně všechny informace, pravdivé i smyšlené. Dám vám příklad: Zajímá vás konkrétní téma, například bioplyn, my vám najdeme všechna témata, která se s bioplynem spojují. Denně pracujeme s víc jak 1,3 miliony článků ve dvanácti jazycích. Když mi řeknete, že hledáte společnosti, které by v konkrétním oboru mohly být teoreticky na prodej, jsme schopní přečíst veškeré články a firmy na základě scénářů identifikovat. Jinými slovy umíme najít logiku v článcích, a tím pádem jsme vám schopní dát relevantní informace.

Lidé se mě často ptají na ChatGPT, ten ale jen odhaduje, co byste chtěl. Najde vám nejlepší možnou odpověď na vaši otázku, my nacházíme fakta. ChatGPT využíváme, ale například na front-end, kdy za jeho pomoci děláme znalostní grafy nebo sumarizace.

A nepřemýšleli jste, jestli by nebyla s OpenAI, která ChatGPT spustila, možná spolupráce? Kdy byste například ChatGPT poskytovali své scénáře.

Zvažujeme, jaká bude naše exitová strategie. Nemyslím si ale, že jít za ChatGPT je ta pravá cesta. Je tu řada otázek okolo kyberbezpečnosti. Víme, že už mají firemní řešení, kdy to firmy budou moci na vyžádání mít přímo na místě a nebude to cloudové, na druhou stranu si nejsem jistá, jak potom bude algoritmus fungovat. Jakým způsobem budeme my exitovat ze Semantic Visions, ještě ale není na pořadu dne. Naše ambice je teď společnost posunout jinam. Nemyslím si ale, že by naše role měla být obohacovat data ChatGPT.

Používáte tedy k vašemu fungování databázi článků jako například Newton, ten ale po hackerském útoku ještě donedávna nefungoval. Nepřemýšleli jste, že by to mohl být jeden z nástrojů, který byste mohli poskytovat i vy?

My obohacujeme data. Procházíme články po celém světě. Díváme se, o jakých společnostech se v nich hovoří, a jaká témata se řeší. Z toho vytvoříme scénáře. Když pak přijde například banka a potřebuje vědět, jestli její klienti nebudou v ohrožení kvůli narušení dodavatelského řetězce, hledáme varovné signály. Newton články prodává, my je vytěžujeme. Takže tohle chceme dělat a nabízíme to – ne jako media monitoring, ale k použití do vlastních systémů hedge fondům, bankám a korporacím.

Dříve jste zmiňovala, že na základě Semantic Visions si analyzujete některé možné investice. Našli jste si takto v poslední době nějakou?

Ano, podle toho jsme si našli několik možností. Jak jsem zmiňovala, vybrali jsme si energetiku a životní prostředí jako jedno z témat. Právě skrz životní prostředí jsme si řekli, jaká témata jsou pro Evropu kritická. Pomocí Semantic Visions hledáme, kde počet klíčových slov roste, a na základě toho se snažíme hledat další příležitosti.

Zanalyzovali jste články v Rusku před invazí na Krym a posléze na Ukrajinu a našli jste v nich opakující se vzorce. Zanalyzovali jste takto něco v poslední době a našli něco zajímavého?

Samozřejmě nacházíme spoustu informací, nemůžu je ale zmiňovat, protože jsou určené pro specifické klienty. Sice jsme přestali interpretovat, co je a co není dezinformace, protože především detekujeme faktickou stránku publikovaných zpráv, ale hledáme teď klíčové věci, které vycházejí na povrch a jsou nějakým způsobem alarmující. Proč některé slovo za poslední měsíc či půlrok vylezlo na povrch v některých regionech a podobně.

Dnes přemýšlíme, jak tyto věci uchopit, abychom pro trh vydávali jakýsi seznam varovných slov. Když se hovořilo o tom, jestli je uhlí užitečné, nebo ne, najednou se zmiňovalo všude. Dnes je ale syntetické uhlí, takže zkoumáme, co to udělalo se zmínkami. Hledáme, jestli existují souvislosti, které bychom mohli používat a vytvořit z nich reporty, které by mohly být pro trh zajímavé. Specificky pro Českou republiku i pro globální trh. Takže na tom teď pracujeme.

Diana Rádl Rogerová (51)