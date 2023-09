Chceme ženy do vedení. Kvóty jsou poslední možnost, shodli se šéfové bank | e15.cz

V čele největších bankovních institucí v Česku nikdy nestanula žena. Také v jejich představenstvech tvoří ženy jen menšinu – zpravidla jednu z pěti. Šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný naznačil, že se nebrání myšlence, že by právě Moneta mohla být první přední českou bankou, kterou žena povede. „Například když jsem navrhoval do představenstva banky Kláru Starkovou, tak jsem explicitně naší dozorčí radě vysvětlil, že je pro mě jedním z potenciálních kandidátů na to, aby se stala šéfkou banky,“ uvedl na debatě v rámci projektu #FinŽeny, na které ženy z financí poprvé veřejně diskutovaly se šesticí generálních ředitelů předních bank a pojišťoven o tématech, jež v jejich komunitě rezonují.