Festival on-line dělat nemůžeme, říká šéfka Colours of Ostrava Zlata Holušová | E15.cz

Pořadatelé českých letních hudebních festivalů se řadí k těm, na něž výrazně dopadá nejistota z dalšího vývoje šířící se pandemie koronaviru. Zrušit, nezrušit či pouze odsunout. Na všem se ale dá najít něco dobrého. „Komunikace a vztahy se změnily k lepšímu. I s agenturami umělců, s nimiž bývá často potíž. Teď odpovídají promptně,“ říká ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Jaký největší problém teď řeší pořadatelé letních hudebních festivalů?

Zcela určitě nejistotu. Vůbec nemáme tušení, jak dlouho bude tato krize trvat. Nevyzpytatelnost a nepředvídatelnost situace jsou skutečně velmi stresující, protože může být za chvíli dobře, ale nemusí. To ochromuje obvyklou činnost, protože si uvědomujeme, že rozhodovat se na základě vývoje posledního týdne nebo čtrnácti dní je velmi předčasné.

Nezbývá než trpělivě počkat, pracovat a doufat, že leccos půjde nakonec i snáz. I proto, že najednou jsou k sobě lidi otevřenější a jsou schopni se rychleji domluvit. Také technické vymoženosti používáme úplně jinak, například aplikace pro konferenční hovory, které nám pomáhají velmi efektivně dělat schůze na dálku bez nutnosti se nad vším scházet.

Pořadatelé anglického hudebního festivalu Glastonbury, který je v branži jakýmsi etalonem, ohlásili, že se letošní ročník nebude konat. Jaký impulz to dává celému festivalovému průmyslu?

Těžko říct. Samozřejmě že na vážkách jsou úplně všichni. Na druhé straně nás agentury zastupující samotné hudebníky ujišťují, že pro ně to tak zlomová záležitost není. I kdyby měli uskutečnit jen půlku plánovaného turné, jsou ochotni to udělat. To je pro nás velice důležité znamení, že i když se zruší červnové termíny, ty červencové zatím všichni drží. Hrozeb je ale víc.

Které to jsou?

Zaprvé to, že hranice budou uzavřené, a tedy stejně nepůjde festivaly se zahraniční účastí pořádat. Dále nevíme, zda nebude nějaké omezení počtu účastníků a zda lidé vůbec budou mít chuť jít na festivaly poté, co byli takto utlumeni. Nicméně stále jsem optimista a věřím, že kdyby se to všechno povedlo a vir ustoupil, budou letošní festivaly nejkrásnější, jaké kdy byly.

Protože lidé si budou najednou daleko víc vážit, že pro ně někdo něco takového udělal a že to vydržel. Ale to jsme pořád v kdyby. Když spolu budeme mluvit na začátku května, budu možná hovořit úplně jinak. Situace nás teď školí, každý den nám vytváří nové prostředí a je opravdu těžké cokoli predikovat. Čili to, že se některé červnové festivaly ruší, nám způsobuje lehký třepot motýlích křídel v žaludku.

Co přesně by pro vás znamenala varianta, že zůstanou zavřené hranice?