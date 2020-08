Inflace se pod tři procenta vrátí sama a ekonomika se mezitím bude zotavovat, věří ekonom Marek | E15.cz

Inflace v Česku je pod vlivem řady protichůdných trendů: řada položek, například cestovní ruch, zdražuje, důležitější roli ale hraje zpracovatelský průmysl, u něhož se čím dál více projevuje snížená poptávka. „Spotřebitelé by tak mohli dočkat například zlevnění automobilů nebo elektroniky,“ předpokládá hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Inflace není v tolerančním pásmu. Co to znamená pro centrální banku, jejíž hlavním úkolem je cílit na dvě procenta?

Růst cen je stále jen velmi mírně nad horní hranicí pásma, zatímco propad ekonomiky je skutečně citelný. Centrální banka proto zatím nemá žádný důvod zasahovat. Zvýšení úrokové sazby za účelem snížení inflace by jen dál zhoršovalo hospodářskou situaci. Vývoj HDP je nyní důležitější než lehce zvýšená inflace.

Jaké komodity budou hrát největší roli pro budoucí vývoj? Dají se už nyní očekávat nějaké trendy?

Normalizují se například ceny ropy a tím pádem i ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Česku, ceny potravin jsou ovlivněny sezónností, takže ovoce a zelenina je v létě levnější a budou zdražovat. A kvůli omezení cestování nám poměrně výrazně rostou i ceny v cestovním ruchu.

Tyto položky se ale na celkovém spotřebním koši, ze kterého se inflace počítá, až tak nepodílejí. Důležitější je například vývoj ceny ropy, jejíž další zdražení dle analytiků v dohledné době očekávat nelze. Nejlépe na tom zřejmě dál nebudou prodeje aut či spotřebního zboží, také podstatné položky...

Ano, u zboží zbytného charakteru se bude čím dál více projevovat snížená domácí poptávka. Týká se to například právě automobilů. Lidé si dopřejí dovolenou, ale nákup automobilu je tak podstatná nákladová položka, že ho domácnosti raději odloží. U tohoto druhu zboží stejně jako u elektroniky by se tedy spotřebitelé mohli dočkat zlevnění. Tento trend zřejmě převáží, díky čemuž by se celková inflace mohla časem dostat pod tři procenta sama.

Centrální banka tedy nebude muset zasahovat ani v budoucnu?

V dohledné době zhruba dvou let se měnová politika podle mě nezmění. Věřím, že inflace se sama vrátí do pásma a ekonomika se mezitím bude zotavovat z šoku. Je důležité si uvědomit, že změna úrokové sazby se projevuje se zhruba ročním zpožděním, takže v tuto chvíli ani moc nedává smysl.