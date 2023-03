Inflace začne klesat už letos, říká šéf české odnože Goldman Sachs | e15.cz

Co toto spojení přinese Goldman Sachs? Čím je pro ně český trh atraktivní?

Goldman Sachs vidí, že v zemích střední a východní Evropy dochází k dynamičtějšímu růstu ekonomiky než ve státech západní Evropy. Je to velice stabilní a transparentní prostředí z hlediska regulací. V Česku je také mnoho příležitostí například v oblasti alternativních investic, ve správě majetku pojišťoven nebo penzijních fondů.

Spojením s NN Investment Partners se bance zároveň podařilo zdvojnásobit aktiva v Evropě, jejich hodnota nyní přesahuje 550 miliard dolarů a celkový objem aktiv, které teď Goldman Sachs Asset Management celosvětově spravuje, vzrostl na více než 2500 miliard dolarů. Stali jsme se též největším externím správcem majetku pojišťoven na světě. Ještě bych rád zmínil rozšíření expertizy v udržitelném investování, což je další oblast, ve které se Goldman Sachs plánuje stát globálním lídrem.

Udržitelné a odpovědné investování je v současné době velkým tématem ve světě byznysu. Opravdu jsou takzvané ESG fondy výnosnější než ty klasické?

Když se podíváme na delší časový horizont, tak udržitelné fondy jednoznačně překonávají výkonnost neudržitelných. Je také nezbytné vnímat, kam vlastně investoři dávají peníze a čemu věří. V minulém roce jsme zaznamenali největší přítoky do fondů, které nějakým způsobem souvisejí s udržitelností a odpovědným chováním.

VIDEO: Co nás čeká v roce 2023? Levnější byty i propad koruny

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

A jsou investoři ochotni obětovat finanční výnos za „ESG friendly“ výnos?

Oni ho ale nepotřebují obětovat, oni jsou schopni ten výnos dostat.

Mají podle vás ESG investice skutečně smysl? Není to jen nějaký aktuální módní trend?

Každá krize vytváří příležitost najít kreativní řešení, které nás posune někam dál a současně zlepší situaci i v jiných oblastech, protože ekonomika je velmi propojená. Myslím si, že je celkově fantastické, že jsme si jako lidstvo uvědomili svůj vliv na klimatické změny a máme chuť s tím něco dělat.

A neuvědomil si to pouze západní svět. Dnes je jedním z největších investorů do udržitelných projektů často kritizovaná Čína. To mě nabíjí optimismem, že jako lidská společnost dozráváme a jsme schopni se spojit při řešení celosvětových problémů.

Jak jako investor poznám, že to, do čeho investuji, je opravdu udržitelné? Ratingových agentur, které to hodnotí, je celá řada a každá používá úplně jiná kritéria.

Já tohle rád přirovnávám k úvěrovým ratingům. Máme přece i několik ratingových agentur na kreditní riziko, každá používá jiné předpoklady a nepřipadá nám to divné. Co se týká hodnocení udržitelnosti, je to především o tom, jak moc analytici věří tomu, že ta společnost doopravdy mění svou činnost a zda bude schopna vypořádat se s výzvou, kterou má před sebou. Jestli má připravený dlouhodobý plán a snaží se ho plnit.

Nejde o to, abychom nalezli firmu, která je stoprocentně odpovědná a udržitelná už teď. To třeba v energetickém sektoru ani není dost dobře možné a vlastně bychom tím bránili tomu, aby k transformaci došlo. Protože ty společnosti potřebují na svou proměnu finance. Takhle bylo udržitelné investování od začátku zamýšleno, ale ne každý to chápe. Lidé si občas mylně myslí, že ta udržitelnost tam musí být hned. Musíme se méně koukat na to, jaký je okamžitý výsledek, a více na to, co nám to přinese v dlouhodobém horizontu.

Ekonomická situace v řadě zemí, včetně Česka nicméně není příznivá. Nadále nás sužuje vysoká inflace. Máte nějaký osobní odhad, jaký bude další vývoj?

Inflace v letošním roce nepochybně začne klesat. Nasvědčuje tomu řada faktorů, například znovuotevření Číny a zlepšení situace v mezinárodních dodavatelských řetězcích. Dále je to pokles poptávky, který souvisí se zvyšováním úrokových sazeb centrálními bankami. Otázkou spíš zůstává, jak rychle se bude inflace snižovat. Jsem ale optimista. Například vysoké ceny energetických surovin, které loni výrazně přispěly k růstu inflace, letos i díky mírnější zimě v Evropě výrazně opadly.

Souhlasíte s nynější měnovou politikou České národní banky?

Česká národní banka reagovala na růst inflace rychle a razantně, možná vůbec nejrazantněji, co jsem za svou kariéru viděl. Ve svých prognózách nyní uvádí, že inflace by měla začít poměrně rychle klesat a já nevidím důvod, proč by se jim to nemělo povést. Je také třeba brát v potaz, že zabere nějaký čas, než se vyšší úrokové sazby na trhu projeví a jen samotné zpřísňování měnové politiky inflaci nezastaví. Je to jenom část práce, kterou je potřeba udělat.

Jak se to projeví na akciových trzích? Třeba americké burzy letos převážně posilují. Nejsou tamní investoři až příliš optimističtí?

Akciové trhy mají vždy tendenci dívat se hodně do budoucnosti. Je vidět, že nejistotu, kterou přinesl covid nebo válečný konflikt na Ukrajině, už investoři nějakým způsobem vstřebali, a proto americké burzy v současné době rostou.

Je ovšem velmi pravděpodobné, že letos uvidíme na trzích velkou volatilitu, ze které by mohli profitovat zejména aktivní portfolio manažeři. Klíčové je investovat pravidelně, mít disciplínu a neutíkat z trhu v okamžiku, kdy dojde k nějaké volatilitě nebo korekci.

O Češích se obecně říká, že jsou spíše opatrnými investory. Platí to stále?

Počet lidí v Česku, kteří pravidelně investují, se dlouhodobě zvyšuje. Pozorujeme především nárůst zájmu o investování u mladší generace, která má větší chuť i rozhled. Nebojí se vyhledávat si informace o tom, co je na trhu k dispozici.

Nepřináší to i větší riziko vzhledem k tomu, že si mladí lidé dnes mohou nakoupit akcie či kryptoměny na pár kliknutí?

Finanční edukace obyvatel je určitě důležitá a máme v ní pořád co dohánět. I naše firma má zájem se na tom podílet. Regulovaný trh dnes nabízí tolik možností, že je možné vytvořit portfolia, která budou zajímavá a umožní přístup do alternativních typů investic, aniž by člověk musel zbytečně riskovat.

Je zásadní, aby se lidé nebáli svěřit se do rukou profesionálních odborníků na finance. Měli bychom se snažit posílit celkovou důvěru občanů v investování, v banky, poradce a kapitálový trh, což je úkol třeba i pro naše politiky.