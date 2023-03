Investoři budou kupovat firmy v problémech, říká expert na fúze | e15.cz

Patří mezi nejvyhledávanější české právníky pro oblast fúzí a akvizic. Jan Frey se v minulosti podílel například na prodeji Innogy Česká republika do maďarských rukou nebo na globální výměně divizí mezi farmaceutickými giganty GlaxoSmithKline a Novartis. Zachraňoval také knižní divizi Mladé fronty, kterou před více než dvěma lety koupil Albatros. Letos očekává na českém trhu několik velkých transakcí, které mohou dosáhnout miliardových hodnot. Zvýší se také podíl takzvaných disstresových prodejů kvůli inflaci, vysokým cenám energií či tlaku na udržitelnost. „Hnědé firmy dožene minulost, ať už třeba to, že málo investovaly do inovací, jsou právně podkapitalizované nebo že mají z podstaty věci výrobu, která je příliš založená na jednoduchosti a nižší ceně pracovní síly v České republice,“ říká.