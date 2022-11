Štucbartová: Nejlepší formou sebeobrany u žen je vlastní intuice | E15.cz

Každá třetí žena a každý desátý muž se za svůj život setká s nějakou formou násilí. Změnu by chtěla přinést lektorka sebeobrany, mentorka a koordinátorka projektu Women In Tech, který se zabývá podporou talentovaných žen ve světě technologií a startupů, Linda Štucbartová. V podcastu Byzy Ženy uvádí, že hlavním nástrojem sebeobrany který učí je především vlastní intuice.

Právě intuice je podle Štucbartové tím nejlepším možným nástrojem v sebeobraně. „Statistiky ukazují, že více než 80 procent násilí přichází od těch lidí, kteří nám jsou blízcí,“ říká. Podle Štucbartové může být vyučování také formy sebeobrany prevencí proti šikaně například na základních školách.

Kromě sebeobrany vystupuje Linda Štucbartová také jako koordinátorka projektu Huawei Woman In Tech, který se zaměřuje na podporu žen a dívek v technologických oborech. „Chceme ukázat, že opravdu není jeden svět technologií a jeden svět žen, ale že to jsou společné nádoby a ženy do toho světa technologií mají co přinést,“ uvádí Štucbartová.

Jako svou inspiraci bere Izrael. „V Izraeli využívají digitalizaci medicíny, vznikají tam nová odvětví zaměřené na ženské zdraví a investoři mají chuť do těchto nových startupů investovat,“ tvrdí Štucbartová. A má Česko šanci se v tomto Izraeli přiblížit? „Myslím, že musíme přistoupit na změny. Podpora diverzity a zapojení žen není jen o tabulkách, ale o kreativitě a konkurenceschopnosti, protože smíšené týmy jsou lepší ve výkonosti a přicházejí s lepšími řešeními,“ doplňuje Linda Štucbartová.