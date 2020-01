Írán může udeřit kdykoliv, reálně nám hrozí válka, říká Zaorálek | E15.cz

Zabití íránského generála bylo porušením mezinárodního práva, kterého nyní mohou využít Rusové nebo Číňané a zachovat se stejně - tedy někoho zabít, říká v pořadu Prostor X ministr kultury Lumobír Zaorálek. Podle něj ještě nic neskončilo, Írán může udeřit, až se to Donaldu Trumpovi bude nejméně hodit. Zaorálek tvrdí, že o situaci v Afghánistánu se v Česku neříká pravda a většina tamních lidí nás opravdu vnímá jako okupanty. A v Iráku je to prý podobné.

Je to hrozivé a neprojde nám to, zabili oficiálního představitele země, otevírá to cestu k likvidování lidí, kteří se někomu nelíbí, varuje Zaorálek. Rusko a Čína podle něj můžou udělat to samé, dali jsme jim pro to argumenty. Spojené státy prý lžou dnes stejně, jako lhaly v roce 2003 před invazí do Iráku. Ministr zdůrazňuje, že se porušuje mezinárodní právo a že právě jeho dodržování je pro Česko důležité. Ve světě bez pravidel pro náš stát není místo, Zaorálek připomíná roky 1938 a 1939.

Je nehorázné, že Spojené státy kritizují někoho za to, že nechválí jeho akce, které dělají víc zla, tvrdí Zaorálek. Afghánci nás prý vidí jako okupanty a naše pozice v regionu se neustále zhoršuje. V Iráku teď může zvítězit stejný názor. Podle Zaorálka si musíme přestat lhát. Říká, že v Iráku a Afghánistánu jsme proti vůli tamních lidí a že pravda je jiná, než si myslíme. Afghánistán byla podle něj od začátku chyba a teď to je prohra a Irák je na stejné cestě.

Sulejmani byl garant toho, že Írán nesklouzne do extrémních vod, pravda o něm není černobílá, říká Zaorálek. Mohl to být příští íránský prezident. Bilanci podle Zaorálka budeme sčítat za delší čas, ale teď už je jisté, že se situace v regionu zhoršila. Írán začne znovu pracovat na vývoji jaderné zbraně a my se blížíme válečnému konfliktu.