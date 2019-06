Jan Chvojka: Babiš si plete Česko s Agrofertem | E15.cz

Premiér ve svém projevu před Poslaneckou sněmovnou označil zprávu za pochybnou, nepovedenou a nepravdivou. Je to prý nesmysl z Bruselu, který ohrožuje zájmy českých firem. Vidí to ČSSD jako koaliční partner ANO podobně?

Některá vstoupení pana premiéra jsou úsměvná, je to i tento případ. Mám na mysli například jeho výrok, že audit je útokem na Českou republiku. Srovnání Agrofertu, tedy firmy, kterou převedl do svěřenského fondu, s ČR se mi vůbec nelíbilo. Naše země naštěstí není Agrofert, byť by si to předseda vlády možná přál.

Řekl něco nového?

Jeho obhajoba je od minulého pátku stále stejná. Tvrdí, že audit je předběžný a že se žádné dotace Bruselu vracet nebudou. Jak jsem ale četl zprávu, kterou zveřejnila některá média, podezření Evropské komise jsou závažná a možná, že i důvodná. Nicméně počkejme na finální, oficiální rozhodnutí komise.

Na fungování sociální demokracie ve vládě zpráva nic nezmění?

Musíme počkat na konečnou verzi zprávy. Že to ale v naší straně nevyvolává veselí, je pravda.

Deklarovali jste vůči ANO dohromady čtyři požadavky. Mimo jiné chcete, aby na zprávu nereagovala ministerstva, která hnutí řídí. Je to reálné?

Požadavky vznikly minulý pátek ve velkém časovém tlaku. Určitě by bylo ideální, aby odpověď na zprávu neměli v gesci ministři za ANO. Opět to vyvolává otázky o střetu zájmů, protože tito členové vlády mohou vypracovat odpověď tak, aby se líbila premiérovi. Nejspíš to ale dostanou na starosti ministerstva financí, místního rozvoje, průmyslu a obchodu či životního prostředí. Podle kompetenčního zákona to jinak nepůjde. Doufám, že jako koaliční partner budeme mít alespoň průběžné informace o tom, jak tyto úřady na odpovědi pracují.

I před Evropskou radou se bude hájit sám Andrej Babiš, protože je premiér.

To je ta neustálá a nešťastná situace okolo jeho střetu zájmů, v němž zcela evidentně je. Těžko lze věřit tomu, že nemá na mysli blaho svých bývalých firem, které dal do svěřenských fondů.

Není to tak, že ČSSD pomáhá šéfovi ANO zakrývat jeho problémy, když s ním vládne?

Určitě nejsme fíkovým listem. Například jsme podpořili program sněmovní schůze, kde se o auditní zprávě diskutuje. Nijak neskrýváme, že situace kolem Andreje Babiše je nešťastná. Ideální by bylo, kdyby ANO navrhlo na předsedu vlády někoho jiného - například ministryni financí Alenu Schillerovou. Že je premiérem Andrej Babiš je věcí ANO a nikoliv ČSSD.