Situace kolem Babiše je chronický problém, říká komunista Dolejš. Proti vládě se však nepostaví | E15.cz

Poslanecká sněmovna se poprvé schází poté, co unikla na veřejnost auditní zpráva týkající se střetem zájmů Andreje Babiše. Ten k situaci poskytl dlouhé vyjádření, o které ho žádali například komunisté. Těm vzniklá situace vadí, k dalšímu postupu však přistoupí až poté, co Evropská komise vydá konečné stanovisko. Nedůvěru vládě však strana vyvolávat nechce, uvedl poslanec Jiří Dolejš.

Ačkoliv čelí premiér podezření ze střetu zájmů, předseda KSČM Vojtěch Filip zatím neoznámil ukončení spolupráce s vládou. Jedná se i o názor poslaneckého klubu strany?

Na jednání klubu jsme současnou situaci probírali krok po kroku a důležité je pro nás dnešní jednání, kde je být zařazený zvláštní bod o vzniklé situaci. Očekáváme proto velké projevy od pana premiéra, budeme saturováni, co se týká informací a uvidíme, jaké přijmeme závěry. Samotná uniklá zpráva není relevantní pro to závěry dělat. Nicméně budeme chtít po vládě, aby předložila poslancům odpověď, kterou ve věci střetu zájmů do Bruselu pošle.

Zároveň vidíme, že se neustále vyvíjí právní názor na to, co je střet zájmů. Existuje novela, která je aplikována na výklad českých dotací, v tomto případě jsou pro nás ale důležitější evropská pravidla. Vyjádření stanoviska je však dlouhý proces, který bude trvat až do konce prázdnin. V té době se tématu bude využívat ke znevěrohodnění vlády i premiéra, musíme brát v potaz i reputační riziko ze zahraničí. Je možné, že se opozice uchýlí k vyjádření nedůvěry vládě, my však nebudeme ti, kdo ji bude iniciovat. Loni v létě jsme vládě dali důvěru a je pro nás zásadní, že se naplňuje program vlády.

Pan předseda Filip uvedl, že nelegálně získaná zpráva není věrohodná.

Není věrohodné to, co se nám dostává různými kanály do rukou. Zpráva, která je ve zvláštním režimu, nemá veřejně kolovat. Předmětem rozboru může být až potvrzený český překlad. Vnímáme ji však tak, že Brusel konstruuje nový výklad, ale je to vývoj práva a jeho výkladu a my se k nim budeme muset postavit. To, co se děje na politické scéně teď, je pouze takové křičení. Jedni křičí o tom, že se krade a druzí, že je současní situace účelovka.

Není to však jedinou kauzou kolem Andreje Babiše...

To určitě ne, jedná se o chronický problém, když Bohuslav Sobotka přivítal oligarchu ve vládě. Už tehdy se muselo řešit střetávání různých mocí, což deformuje politickou kulturu. Zatím zde ale není důvod proč bychom měli otočit o 180 stupňů vůči vládě. Nyní nám jde především o to, aby vláda nepopírala toleranční patent a nešla proti našemu volebnímu programu. Ve výsledku je naší snahou to, aby se voliči od hnutí ANO přesunuli zpět k tradiční levici, kterou jsme my.

Chybovali i úředníci, jež dotace poskytují, plánujete toto nějak řešit?

Z vzniklé situace může ve výsledku vyplynout, že bychom se zabývali systémem nebo případnými subjektivními zaviněními. Pokud ale systém řízení dotací není odpovídající, je nutné přijmout opatření, kterými se můžeme v budoucnu intenzivně zabývat.

Večer budou proti českému premiérovi a ministryni spravedlnosti protestovat lidé na Václavském náměstí. Považujete protesty za oprávněné?

Není to ani první a nejspíš ani poslední protest, je to však nepochybně právo svolavatelů, kteří lákají veřejnost na emotivní dimenzi. Nálady, které jsou schopny stmelit jednu část obyvatel, paradoxně se mohou vyvolat opačné chování, kdy se kolem Babiše voliči semknou. Nemyslím si, že přichází normalizace řízená oligarchií, sama ministryně říká, že nemůže zasahovat do podoby, nicméně debaty nahrávají tomu, že každé její klopýtnutí vyvolává určité nálady mezi veřejností.