Jančura: Domácnosti nasyslily spoustu peněz, vlaky i busy se postupně naplní | E15.cz

V jaké kondici zakončil RegioJet loňský rok a načal nový?

Dozvěděl jsem se, že to byl „můj“ rok – rok krysy dle čínského horoskopu. Na další „šťastný“ rok si budu muset počkat dalších dvanáct let. Celou dobu jsem byl v absolutní duševní pohodě.

Váš byznys také?

Také. Banky nám věřily.

Hospodářské výsledky musely ale pořádně zrudnout, nebo ne?

RegioJet a Student Agency jsou v pořadí po Smartwings a Českých aeroliniích hned další velkou firmou, která se musela vypořádat s největšími dopady pandemie. Procentuálně většími než třeba u Českých drah. Nemůžeme se spoléhat na masivní dotační polštář a náš pokles tržeb za celý loňský rok tak činil asi šedesát procent. To je problém.

Nacházíte řešení?

Máme úvěry u bank, pomohly i státní garance. I díky tomu máme spoustu peněz na investice. Musíme je proměnit na „železo“ – vlaky, autobusy. Nemůžeme je projíst na pokrytí provozních nákladů. Tento rok bude investičně fajn, budeme moci reagovat na příležitosti.

Kam půjdou největší investice?

Do vagonů, vagonů, vagonů. Investujeme do nich asi miliardu a další miliardu do lokomotiv. Je to náš rekord, byť v nejtěžším období života firmy. Banky nám věří i proto, že jsme měli excelentní rok 2019.

A jistě si dovedou spočítat realitu roku 2021. Jak s ním chcete naložit?

Rozdělíme jej na dvě části: covidovou a necovidovou. Věřím, že se od léta pojede zase naplno. I loňské léto pro nás bylo ziskové, jak ve vlacích, tak v autobusech. V zisku nebyly pouze letenky.

Loňský březen až červen, to byla katastrofa, dokonce větší než během druhé vlny, byť je delší. Léto ale bylo fajn. Je vidět, že jakmile se pravidla uvolní, tak chtějí Češi cestovat. České domácnosti mají tolik peněz a chutě někam vyrazit, že se všechny vlaky i autobusy znova i letos postupně zaplní.

Posledně jste mi říkal, že v autobusech budoucnost nevidíte. Je možné, že byste se této části byznysu zbavil úplně?

Ne, naopak připravujeme nákup asi třiceti autobusů v hodnotě stovek milionů korun. Je to standardní obnova vozového parku, nahrazujeme starší autobusy. Ty jsou dnes během pandemie neprodejné. Stojí bez značek a čekají na lepší dobu pro prodej, s tím se nedá nic dělat. Musíme počkat, až je vůbec někdo bude chtít koupit.

Všechno máme přes finanční leasingy, takže jsou autobusy naše. Řada dopravců, jezdících například pro FlixBus, šla ale cestou operativního leasingu. Tudíž leasingovým společnostem nyní zřejmě padají do chřtánu stovky, možná tisíce autobusů po Evropě, a to pro ně může být velký problém.

A letenkový byznys?

Taky neprodáváme. Navíc není vhodná doba k prodeji. Dnes je objem takřka nulový. Asi to ale všechny portály přežijí, mají levný provoz a počkají si na lepší časy. Čeští podnikatelé jsou hrozně konzervativní. Neprodávají, nezavírají, i kdyby na chleba nebylo. Pořád se ale současná situace zásadně liší od krize nastupující roku 2008.

V čem?

Tehdy bankovní systém zkolaboval a zastavil se. Dnes banky naopak vůbec nepředpokládají nějaký hrozivý scénář a věří, že se svět lusknutím prstu vrátí zpátky. Domácnosti jsou na tom dobře, mají nasysleno mnoho peněz a chtějí je poslat zpátky do ekonomiky. Připočtěme nehorázné peníze, které do ekonomiky pumpují státy. Drtivá většina firem v Česku jede na plné obrátky.

Myslíte? Jejich chod zásadně omezují vládní opatření, navíc sílí hlasy volající i po zavření průmyslu…

Každá fabrika má v létě dvoutýdenní dovolenou. Kdyby se to řeklo měsíc dopředu, tak budou všichni rádi a ochotně to udělají. Covid je každopádně obrovská příležitost digitalizovat. Měsíc před jeho vypuknutím jsme rozhodli o definitivním zrušení spousty poboček, kde jsme dříve prodávali letenky, zájezdy. Rozhodl to management, ne já, nakonec jsem byl ale za ten krok šťastný. Je to obrovská příležitost k úsporám.

V létě zopakujete loňské vypravení vlaků do Chorvatska. Kolik se zatím prodalo jízdenek?

Zatím téměř deset tisíc. Loni jsme měli celkem šedesát tisíc cestujících, letos to bude mnohem více. Máme také stovky předrezervací od cestovních kanceláří. Spolupracujeme s Čedokem, Mediteranem nebo některými chorvatskými cestovními kancelářemi. Chtěl jsem, aby se vedle letadla a autobusu stal i vlak přirozenou součástí nabídky cestovek. Je pohodlný.

Šéf Českých drah Ivan Bednárik naznačil, že by i on rád vyslal vlaky na Jadran. To vás asi nepotěšil?

Myslím si, že dráhy tam nikdy znova nepůjdou. Byly tam a vždy prodělaly kalhoty. České dráhy jsou výborné v regionální dopravě. Tam se rozvíjejí, pumpují do ní peníze. Tohle ale není segment pro ně. Je to segment pro firmy, jako jsme my nebo Ryanair, které jsou schopny udělat levný velkokapacitní produkt a umí ho prodat. Tohle České dráhy neumí.

I kdyby se rozkrájely, nikdy nebudou sexy produkt pro mladé s baťůžkem, kteří se jedou na otočku vykoupat. Nevěřím, že se ČD na Jadran vydají. Byla by to naprostá hloupost. Dopravci se mají inspirovat, ale ne se kopírovat. Když to pro jednoho vychází tak tak a bere to spíše jako marketing, pro druhého by to bylo k ničemu.

Míříte i na sever. Jak to vypadá s expanzí do Polska?

Je připravená, čekáme, až odpadnou omezení v cestování. Například nyní platí, že v Polsku může být obsazen vlak jen z poloviny. Nemá smysl teď cokoliv dělat, dokud nebude covid vyřešen.

Ujal se „hoteliérský“ projekt Partyja z loňského léta, tedy nabízené ubytovací kapacity po Česku?

Byli jsme pořád vyprodaní. Teď je vše zavřené, čekáme na léto.

Oznámili jste stomilionovou investici do digitalizace. Pozná ji nějak cestující?

Máme v plánu novou mobilní aplikaci a zlepšení těch stávajících. Část peněz půjde do zlepšení zábavních systémů v autobusech pro cestující. Vznikne i univerzální portál, přes který zákazník doma z obýváku kdekoliv v Česku udělá rezervaci, třeba až na Honolulu. Tím chci říct, že si bude moci nakombinovat různé typy dopravy. Nabíráme sto lidí pro digitalizaci, vzniká nové oddělení digitálního produktu, které se stará o celý holding.

Ten je ale poměrně široce rozkročený, zahrnuje značky RegioJet, Student Agency nebo Letenky.cz.

Zvažujeme, že by se posiloval pouze jeden brand, a to je RegioJet. A postupně si pod sebe natáhl i produkty z té cestovní části – například letenky. Bude to postupný proces.

Historicky má spousta klientů ráda Student Agency a tato značka určitě nezanikne. Více se ale budeme zaměřovat na brand RegioJet – aby svůj potenciál s miliony klientů ročně zúročil i v dalších oblastech cestovních služeb. Je to letos deset let od spuštění vlaků RegioJet. Ročně přepraví miliony cestující a chceme, aby se jako značka více rozkročil do oblasti dalších služeb.