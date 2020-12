Nový šéf Českých drah Bednárik: Budeme propouštět | E15.cz

Až na pět miliard korun se může vyšplhat účet, který za letošní rok zaplatí České dráhy. Tvrdé dopady na dopravce pramenící z koronavirové pandemie má zmírnit Ivan Bednárik, který v čele státního podniku po více než roce vystřídal Václava Nebeského. „Dráhy se musí probrat do reality. Netvářit se, že je všechno v pořádku, že se lidé do vlaků vrátí, že udržíme devadesát procent trhu. Kdybychom měli jít do všech naplánovaných investic, tak se dostaneme na tisíc procent zadluženosti,“ říká Bednárik.

Nákladního dopravce ČD Cargo jste vytáhl ze ztráty do zisku, dnes je tahounem celé skupiny. Lze model, který jste v Cargu nastavil, jednoduše vzít a použít i u osobního dopravce?

Víceméně ano. Jsou to vyzkoušené vzorce, které mohou fungovat ve více různých společnostech. Nemohu říct, že můj model na Cargu byl něčím výjimečný, geniální. Museli jsme řídit firmu o sedmi tisících zaměstnancích, zde je to zhruba dvojnásobek. Model je podobný: potřebujete kontrolní údaje, abyste byl v obraze, kde v čase se nacházíte. Rozhodovat musíte na základě skutečností a mít štěstí, že rozhodnutí bude dobré. Častým problémem některých manažerů je, že se odmítnou rozhodovat. Nechají rozhodnutí třetí straně. I to jsme tu měli v minulosti. Například nepřistoupí na mimosoudní vyrovnání či na něco podobného a pak to vypadá, že se v daném čase nerozhodli správně.

Poptávka po osobní dopravě se snížila výrazně více než po nákladní. Ztížila se vaše pozice šéfa po přechodu z ČD Cargo?

Nemyslím si. Zaprvé nákladní železniční doprava je bez jakýchkoliv subvencí, dotací, bez pomoci, kterou lze považovat za veřejné zdroje. Zadruhé nemáte miliony zákazníků, se kterými jednáte, ale de facto máte na osobní dopravě patnáct zákazníků - ministerstvo, Prahu a třináct krajů. Zatímco v nákladní dopravě máte zákazníků tisíce. S každým větším potřebujete jednat, to jsem měl na starost. Protitlak proti konkurenci jsme museli vytvářet každý den. Dříve to bylo velmi jednoduché, z toho, co se podepsalo v listopadu či prosinci, jste žili celý rok. Dnes běží tendry každý den. Celá civilizace hledá úspory. A každý si myslí, že se na dopravě dá nejvíce ušetřit. To je velké paradigma. Bez subvencí by současné ceny jízdenek nebyly reálné. A lidé by přestali cestovat.

Takže to berete tak, že se vaše pozice naopak usnadní?

Máte pravdu, že je mezi nákladní a osobní dopravou rozdíl. Největší nevýhoda osobní dopravy je, že je mnohem víc na očích, čelí mnohem častěji stížnostem zákazníků. Veřejnost si myslí, že spousta chyb jde za dopravci. Neoprávněné kritice vzdorujeme často. My máme vozit lidi. Za výluky nemůžeme. Chyby ale samozřejmě také děláme.

Co měly ČD dělat jinak, aby nemusely opět v krátké době měnit šéfa a čelit nestabilitě vedení uprostřed koronavirové krize?

Bez komentáře. Co by ale měly dělat odteď? Probrat se do reality. Netvářit se, že je všechno v pořádku, že se lidé do vlaků vrátí, že udržíme devadesát procent trhu a tak dále. Pokud bychom nesnížili náklady a nezvýšili výnosy, dostali bychom se do problémů. Jako každý podnikatel se i ČD musí chovat ekonomicky.

Dosud se tak nedělo?

Dělo. Je ale pravda, že jsme kolos a některé věci zkrátka trvají dlouho. Zdlouhavost průtoku informací z hlav do rukou a nohou tu je. Musíme zrychlit.

Říkáte, že by se měly ČD probrat do reality. Jak toho docílit?

Zabezpečil jsem, aby Cargo nadále zůstalo funkční a nosnou součástí skupiny. To byla první věc. Musíme se také čelem postavit stížnostem na údajné někdejší protisoutěžní chování na trase Praha - Ostrava. Představenstvo rozhodlo, že bude nově přímo jednat s Evropskou komisí. Doteď za ČD jednaly advokátní kanceláře, začali jsme se v tom ztrácet. Máme dost času na přípravu seriózních důkazů, které komisi ukážou, že jsme se nechovali protisoutěžně. Spolu s tím musíme určit strategii vůči potenciálním nárokům nejen Evropské komise, ale i našich konkurentů. Chtějí stále vyšší a vyšší částky. Tím, že média začala psát o deset let starém případu, se z toho stala kauza. Pouze se vygradovalo stupňování tématu, že hrozí miliardová pokuta.

Můžete garantovat, že dráhy pokutu nedostanou?

Kdybyste se mě zeptal, jestli zítra vyjde slunce, je silný předpoklad, že ano. Ale jestli to garantuji? To vám nepodepíši. Prozkoumal jsem důkazy, které jsou použité proti nám. Mohu garantovat, že se nezakládají na pravdě. Buď jsou vytrhnuté z kontextu, anebo je někdo záměrně interpretuje jako fakta. Nejednali jsme protiprávně, takže nám to nikdo nemůže dokázat.

Toto je dlouhodobá záležitost. Jakými okamžitými kroky chcete řešit aktuální krizi, která letos pošle ČD do pětimiliardové ztráty?

Nebavme se o krizi ČD. Problém má celá civilizace.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) chtěl do vedení ČD krizového manažera. Předpokládám, že ne proto, že dráhy nejsou v krizi.

Ne. Chce krizového manažera, protože ČD vcházejí do období hospodářské krize. Potřebujete někoho, kdo bude rozhodovat relativně rychle a správně. Budeme na konci ledna předkládat podnikatelský plán pro příští rok a strategii na deset let. Je to nutné, abychom udrželi externí financování, spláceli závazky. Je to o tom, jak minimalizovat náklady, aniž byste zlomili lopatu. Potřebujeme kvalifikovaný odhad tržeb v příštím roce - ten zatím, přiznávám, nemáme. V letošním odhadu jsme se zmýlili o dvacet procent, u nákladní dopravy o procento. Není to chyba. Všichni jsme počítali s letním návratem do normálu.

Kde budete hledat úspory?

Hráli jsme kartu dost vysokého rizika u nezajištěných eur vůči koruně. Pomohlo nám to předloni, celý hospodářský výsledek jsme postavili na kurzovém riziku. Dnes tím, že nezajišťujeme většinu finančních derivátů, částečně plýtváme. Diskutujeme s bankami, jak a za kolik zafixovat takzvaný hedging koruny vůči euru. Celkově musíme přehodnotit investice na nutné a ne nezbytné. Kdybychom měli jít do všech naplánovaných investic, tak se ČD dostane na tisíc procent zadluženosti. Investice, které nejsou zasmluvněné, částečně přehodnotíme. Například do firemního softwaru za miliony korun.

To ale není kdovíjak významný škrt. Z nejdražších investic zrušíte či odložíte například které?