Jančura: Stále věřím, že Babiš nekrade. Matovič může změnit mafiánské Slovensko | E15.cz

Jak vážně na váš byznys dopadá krize spojená s pandemií koronaviru?

Pro nestátní dopravce je to samozřejmě kritická výzva. Na rozdíl od Českých drah na provoz většiny spojů nedostáváme žádné dotace a u dotovaných spojů – například Brno–Bohumín – pokrývají dotace jen kolem poloviny nákladů. Na ostatní si musíme vydělat z tržeb za jízdné, což je v této situaci absolutně nereálné. Podobně to platí v dálkové autobusové dopravě, kde aktuálně zůstáváme de facto jako poslední mohykán, který se stále snaží pro cestující zajišťovat alespoň základní dopravní obslužnost.

Jsme na tom podobně, jako cestovní kanceláře nebo letecké společnosti. Samozřejmě čím dříve se situace alespoň částečně znormalizuje, tím budou celkové dopady menší. Nicméně vypadá to, že je už vidět světlo na konci tunelu. Připravujeme se na postupný návrat do normálu. Proto například naše údržba a technická základna jede na sto procent.

Je možné, že dopravcům v nějaké formě pomůže stát?

Je určitě dobře, že stát zvolil plošné řešení pomoci postiženým firmám – bez ohledu na odvětví –, jako je kurzarbeit. To je cesta, kterou zvolilo například Rakousko a osvědčila se také v Německu v průběhu ekonomické krize. Jestliže se stát bude podílet na financování mezd zaměstnanců, kteří museli kvůli omezení provozu firem zůstat doma, je to nejlepší cesta, jak v kritické situaci ochránit co nejvíce pracovních míst. Dalšími možnými formami pomoci mohou pak být například úlevy na nejrůznějších poplatcích. Hodně se to řeší také na celoevropské úrovni, kdy si Evropská komise již vyžádala od dopravců přehled dopadů, které na ně současná situace má.

Neobáváte se déle trvajícího propadu poptávky po cestování?

Musíme věřit, že to dobře dopadne. Lidé mohou rušit cesty, které lze odložit. To může mít katastrofální vliv na aerolinky nebo cestovní kanceláře. Na vlaky ne, s těmi zase budou jezdit ti, co cestovat musejí.

Jak velkou část vašeho byznysu dnes představuje vlaková a autobusová doprava?

Kdysi byly autobusy to, co nás hnalo, financovaly ztráty ve vlakové dopravě, které byly na začátku enormní. Dnes jsou tahounem vlaky. Tržby za vlaky a autobusy byly loni 1,8 miliardy, respektive 1,2 miliardy korun.