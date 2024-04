Je možné postavit živobytí na tom, že je někdo básník? Ano, ukazuje tetující básnířka Michaela Fenkl

Neptala se zavedených institucí na to, zda se může stát básnířkou. Ona se za ni prohlásila. Není to příběh sebevědomí. Je to příběh básniček plných pochybností, které se ale paradoxně Michaela Fenkl nebojí vytetovat na tělo svých čtenářů a které jí přední parfumerská značka dovolí doslova načmárat na flakon parfému.

Zatímco mladí lidé hledající sami sebe pomocí slov ještě generaci dvě před ní obesílali nakladatelství, zda by si náhodou někdo nepřečetl jejich texty, a odpovědí jim byla mlčící poštovní schránka prázdná včera, dnes, ale i za týden, Michaela Fenkl si slovo POET vytetovala na tělo a žádnou zkoušku v redakci nakladatelství neskládala. Takhle se do světa literatury nevstupuje! Na to nemá právo!

S její knížkou Melancholic rodeo, kterou jsem vystlal několika záložkami, mířím za Michaelou do Vodičkovy ulice, kde bydlí a kde má i ateliér. U některých textů si říkám, ty vado! Zato jiné mě… rozčilují. Seškrtal bych je na půlku. Ale ona v nich škrtat nebude! Ona své verše nikdy nepřepisuje a neupravuje.

„Ve světě který kráčí rychleji než stačí tempo mé chůze / může být trpělivost snad už jen úsměvnou odvahou / a pokud každým novým nádechem musím odůvodnit výdech po něm / pro co přesně vlastně dýchám?“

Melancholic rodeo vyšlo v nakladatelství Muza Books na vysokogramážním papíru Munken s efektně působící otevřenou šitou vazbou. Vysázeno je autorčiným vlastním fontem. Nepůsobí jako spisek začínajcí autorky, ale dílo pro lidi, kteří milují knihy. „Trvalo dlouho, než jsem našla vydavatelství. Vlastně jsem přemýšlela, jestli vůbec chci nějaké najít, protože mívají striktní podmínky a často vám nedají kreativní svobodu. Já už měla hotový produkt. To nakladatelství většinou nechtějí, protože si to chtějí zabalit do svého designu,“ vysvětluje Michaela v reakci na můj nejapný dotaz, proč knížka nemá hřbet a skoro z ní lezou nitě.

„Ještě než se ta knížka narodila, tak Míša Zajíčková, jedna z vydavatelek a dcera básníka Pavla Zajíčka, vzala maketu mojí knížky a šla za svým tátou, ukázala mu ji a četla mu z ní. A on to posvětil a řekl jí, to musíte vydat. Pavel Zajíček je moje platonická láska. Když byla knížka hotová, tak mu z ní Míša znovu četla a on chtěl víc a víc. Byla jsem z toho dojatá, když mi to vyprávěla.“

To, čím se Michaela Fenkl prosadila ve veřejném prostoru, nejsou ani tak básně v knihách, ale básně, které vizualizuje na svém Instagramu, tetuje je do lidské kůže a se kterými vykročila tam, kam možná jiný básník nikde nepáchne, do světa komerce. Svým textem a vlastním fontem ozdobila flakon a krabičku limitované edice parfému Paradiso české znaky Pigmentarium. „Na spolupráce si dávám pozor. Dostala jsem rozhodně víc nabídek, než jsem jich uskutečnila. Hrozně mě baví vkládat slova do různých médií a přála jsem si jimi designovat produkty, ale čekala jsem na toho správného, s kým uzavřu první spolupráci. Věděla jsem, že to bude zásadní, něco, co mě potom bude definovat dál,“ vypráví Michaela.