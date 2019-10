Kaufland se stal sponzorem hokejové ligy i reprezentací | E15.cz

Kdo dnes ovládá BPA?

Od roku 2016 je vlastníkem BPA skupina Tipsport. Vstup nového silného partnera jsme potřebovali. Firma byla zadlužená kvůli nesplácení pohledávek od některých partnerů. Tipsport pomohl firmu stabilizovat, velkou roli hrála naše dlouhodobá úspěšná spolupráce na poli sponzoringu, která samozřejmě pokračuje i nadále.

Co vše dnes spadá pod operativu BPA?

Zajišťujeme nejvyšší a druhou nejvyšší hokejovou ligu, Tipsport extraligu a Chance ligu, jsme u národního týmu včetně všech věkové kategorií hokejových reprezentací. Mimochodem letos slavíme zajímavá pracovní jubilea – 25 let u extraligy a deset let u nároďáku. Nově jsme vstoupili do projektu Univerzitní ligy.

Kromě toho spravujeme provoz specializovaných hokejových webů - Hokej.cz, NHL.cz, realizujeme TV streamy z Tipsport extraligy a Chance ligy, které vysíláme na HokejkaTV. Produkujeme též TV projekty - Hokejista sezony, Zlatá hokejka a pořádáme anketu Sportovec roku. Pomáháme s podporou hokejového potěru v rámci projektu Pojď hrát hokej, určitě jsem ještě na něco zapomněla.

Motorsportu už se nevěnujete?

Motorsport byl vždy doménou a srdeční záležitostí dřívějšího majitele BPA pana Antonína Charouze od počátku fungování firmy v roce 1993 do roku 2012. Při odchodu od BPA si aktivity v této oblasti odnesl s sebou.

Kolik peněz BPA do českého hokeje ročně přináší?

Za sezonu je to zhruba 250 milionů korun, přičemž dominuje klubový hokej. Hlavními partnery jsou mimo již zmiňovaného Tipsportu Pojišťovna Generali, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, Intersnack, Sencor. Čerstvě jsme k hokeji přivedli Kaufland, což je vítané posílení naší partnerské hokejové rodiny. Poprvé jsme s Kauflandem spolupracovali v roce 2015, kdy byl regionálním partnerem MS 2015, které se konalo v Praze a v Ostravě. Nyní se stává dlouhodobým partnerem českého hokeje, což zahrnuje Tipsport extraligu, národní tým, reprezentaci žen a Univerzitní ligu. Zvláštní pozornost bude věnovat podpoře hokejové mládeže nejen v projektu Pojď hrát hokej, ale stane se i partnerem mistrovství světa dvacetiletých, které se letos na přelomu roku koná v Ostravě a Třinci.

Není nějaký problém v tom, že například Spartu podporuje konkurenční Billa?

Kluby mají vlastní partnerství a generální partnerství Billy zrovna se Spartou je bezesporu z pohledu Billy výborný marketingový krok, který respektujeme. U Tipsport extraligy máme vyčleněny exkluzivity pro obory - pojišťovnictví pro Pojištovnu Generali, pivo pro Plzeňský Prazdroj a Radegast a sázkovou kancelář Tipsport, retail tak může být obsazen současně kluby i BPA centrálně pro celou Tipsport extraligu. Kaufland pak bude mít dlouhodobě reklamní exkluzivitu u národního týmu.

Dlouho je v českém sportu téma, že zahraniční korporace, které mají v Česku dceřiné firmy, nepřispívají dost na lokální CSR aktivity. Mění se to?

V případě sportovního marketingu se domnívám, že to velké téma není. Pro všechny to je dnes jednoduchá matematika. Propočítají, co jim sponzoring přinese mediálně a samozřejmě obchodně, studují cílovou skupinu. Pro partnerství s hokejem tudíž hovoří čísla, neboť dlouhodobě nám vychází zásah hlavního partnerství vícenásobně lépe, než stejná částka investovaná třeba do obecné plošné mediální kampaně.

Žijeme v době ekonomického blahobytu, konjunktury - když sháníte peníze na podporu sportu, je to díky tomu snazší než v krizi, nebo to nehraje roli?

Řekla bych k tomu něco jiného. V době před dvaceti, patnácti lety, když byl sportovní marketing v plenkách, rozhodovaly často pocity, osobní nadšení manažerů a jejich vztah k hokeji. Dnes jsou v argumentaci při jednání s partnery na prvním místě data, poté možnost propojení CSR aktivit partnera s podporou hokejové mládeže.

Zajímavý vývoj se v posledních letech odehrál na poli distribuce televizních práv…

Ano, na další roky máme uzavřené kontrakty a rozdělená vysílací práva mezi kanály ČT sport a O2 sport. Zřejmě narážíte na napjatou atmosféra se dvěma kluby Spartou a Libercem? Takový postup byl z mého pohledu zbytečný, preferujeme konstruktivní jednání a dohodu. Rozdělení mezi dva vysílatele jsme realizovali i dříve. Dnes společné dělení mezi volným a placeným kanálem funguje dobře, spolupráce mezi oběma vysílateli je korektní a divák má k dispozici na výběr více televizního hokeje.

Na co se těšíte v letošní už plně rozběhnuté hokejové sezoně?

Přeji si, abychom zase překonali divácký rekord Tipsport extraligy. Aby se pochlapily tradiční hokejové bašty. Aby se zvedly Pardubice, neboť mají ohromnou fanouškovskou základnu. Také věřím, že Sparta s novým vedením bude hrát dobře a Kladno s Jaromírem Jágrem je samozřejmě zajímavý tahák. Těším se na extraligový zápas v zahraničí - v rámci Open Air v Drážďanech začátkem ledna zápas Litvínov - Sparta. A určitě také na vše kolem reprezentací.