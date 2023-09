Kdo má odvahu, ať koupí byt na Ukrajině, říká majitel RE/MAX | e15.cz

Realitní trh se po téměř roční letargii opět probouzí. Leckde příznivější ceny a také naděje na levnější hypotéky stavějí zájemce o bydlení i realitní investici před volbu, zda nenakoupit spíš dříve než později. A mnozí z nich se rozhodli nečekat, což platí alespoň pro klienty realitní společnosti RE/MAX. „Paralýza už skončila, srpen byl extrémně silný a oproti loňsku byl o čtyřicet procent silnější,“ říká David Krajný, majitel RE/MAX Česko a Slovensko. „Lidé si možná uvědomili, že když máte inflaci deset procent a hypotéku za šest, pak jste z hlediska hodnoty peněz čtyři procenta v plusu. A až se inflace zkrotí, můžete hypotéku refinancovat levněji.“ Investice do nemovitostí se ale podle něj ani zdaleka nemusejí omezovat jen na relativně malý český realitní trh.

Přede dvěma lety byste na rozhovor možná ani nekývl, publicita nebyla ve zlatých časech realitního byznysu zapotřebí. Jak je to dnes? Je trh stále v paralýze?

V roce 2021 jsme obratově extrémně narostli, zhruba o 40 procent. Počtem transakcí přitom jen o deset procent, za zvýšení mohl enormní nárůst cen, protože inflace se delší dobu promítala prakticky jen do cen nemovitostí a obecně investičních komodit. Růstový trend pokračoval zhruba do poloviny roku 2022, každý měsíc znamenal plus 25 procent. Pak se ale začala projevovat aktivita ČNB a kvůli drahým hypotékám se zhroutil trh. Přece jen se 80 procent byznysu odehrávalo přes hypotéky. Paralýza ale už skončila, srpen byl extrémně silný a oproti loňsku byl o čtyřicet procent silnější.

Jak si to vysvětlujete? Lidé zapomněli na drahé hypotéky, anebo byty o tolik zlevnily?

Ve srovnání s vrcholem v roce 2021 jsou ceny nemovitostí v průměru někde o 10 až 13 procent níže. Ale rozdíly jsou obrovské, a naopak třeba pozemky nespadly vůbec. Byty v Praze zlevnily jen v „céčkových lokalitách“, navíc v Praze obecně je nabídka stále nedostatečná, takže je tu menší prostor pro korekci. Ale lidé si možná také uvědomili, že když máte inflaci deset procent a hypotéku za šest, pak jste z hlediska hodnoty peněz čtyři procenta v plusu. A až se inflace zkrotí, můžete hypotéku refinancovat levněji. Lidé prostě pochopili, že je to lepší než mít peníze na účtu. Dobře, je to drahé, ale pořád je to v současné inflaci zkrátka výhodnější. Navíc byt svoji hodnotu udrží.

Letos to tak ale neplatí. Ceny obecně narostly zhruba o desetinu, byty naopak oproti loňsku o desetinu zlevnily. Byt mě tak mohl připravit o pětinu kupní síly.

Musíte se na to dívat z dlouhodobého hlediska. Na načasování nákupu se mě ptá každý. Odpovídám: Pokud chcete vydělat rychle peníze, běžte na burzu nebo do kasina, ne na realitní trh. Investici do nemovitosti ale musíte vnímat jako na nejlepší důchodové zabezpečení. Ve Španělsku třeba cizinci, typicky Britové, ukládali peníze do tamních nemovitostí, pronajímali je a využívali třeba jen měsíc v roce, ale spláceli z toho hypotéku. A na důchod měli nemovitost. A k tomu si uvědomte, že mezi lety 2010 a 2023 vzrostly ceny nemovitostí v Česku o 125 procent.

Ale to se zdaleka nemusí opakovat, měli jsme tu éru levných peněz.

Když se podíváte dál do historie, byt je uchovatel hodnoty, to je jeho tradiční role, ve které dlouhodobě neselhává. Teď nastal určitý šok, ale třeba zdaleka ne takový jako v letech 2008 až 2009. Ceny by měly podle mého už začít růst. Inflace zpomaluje, protože se odsálo hodně dotačních peněz z trhu, sazby začnou klesat a hypotéky se oživí, a tedy i poptávka, což potlačí na ceny. Ceny nemovitostí navíc odrážejí ekonomickou úroveň země. Ve Švýcarsku, v některých německých městech nebo ve Vídni jsou ceny nemovitosti o 20 až 30 procent vyšší. Takže pokud poroste ekonomická úroveň Česka, porostou i ceny nemovitostí.

Jak vypadá dnešní typická investiční nemovitost?