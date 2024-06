Dva roky jste sloužil jako výsadkář v německé armádě. Je náročnější skákat z mnohakilometrové výšky do prázdna, nebo vést firmu s renomé Lamborghini v době, kdy evropské automobilky procházejí složitým obdobím změny?

Výsadkaření byla hodně náročná a důležitá část mého života. Samotný výskok z letadla, to je to nejmenší. Tedy za předpokladu, že překonáte onu mentální bariéru. Náročné je udržet si disciplínu během fyzické a mentální přípravy. Ne každý je ochotný ji naplno podstupovat. Já tak ale získal cenné lekce do života. Ale vést firmu, to je něco úplně jiného. Nemůžete „prostě skočit“. Nemáte rozkazy, kterými se musíte řídit. Jste ale zodpovědný za blaho zaměstnanců, dokonce i těch u vašich dodavatelů, a jejich rodin. Je to těžké psychické břemeno, které musíte unést. Já jeho váhu měním v motivaci, abych ze sebe vydal každý den to nejlepší.

Říkáte, že nedostáváte rozkazy, na druhou stranu „Lambo“ spadá do koncernu Volkswagen, který jistě má své představy, jak má skupina jako celek fungovat. Vyžaduje práce na vaší pozici i diplomatické nadání? Ostatně váš otec pracoval jako diplomat v OSN.

Otec mě toho hodně naučil. Byl velmi pracovitý, disciplinovaný a inteligentní. V zaměstnání hájil ideály, někdy ale musel přistoupit na kompromis, aby dosáhl nejlepšího výsledku. Ostatně to je práce diplomata. Musíte naslouchat ostatním, zapojit je do debaty. Nikdo vás nebude následovat, když mu k tomu nedáte pádný důvod, pokud ho nemotivujete a nějak neinspirujete. Nechci posuzovat své schopnosti lídra, pokaždé se ale snažím odvést to nejlepší, a napodobit tak otce.

Stephan Winkelmann, generální ředitel a předseda představenstva Lamborghini. | Lamborghini

Studoval jste politické vědy. To se může ve vysokém koncernovém politikaření hodit, ne?

Jak jsem řekl, někdy musíte kývnout na kompromis. Koncern nám dává ve spoustě ohledech hodně autonomie. Například když přijde řeč na supersportovní vozy, třeba takový model Urus. Na druhou stranu ale platí, že by SUV Urus nikdy nevzniklo nebýt podpory a synergií koncernu. Máte pravdu, samozřejmě že některá rozhodnutí mohou trvat déle, když do nich musíme zapojit víc lidí. Věřím ale, že díky tomu je pak finální verdikt jednoduše lepší.