Libor Bouček: Politickým akcím se vyhýbám | E15.cz

O víkendu ho čeká zaplněná O2 arena. Již podruhé se chystá na moderování exkluzivních parkurových závodů Prague Playoffs. Přitom pokud se člověk vydá na akci právě do libeňské haly, často narazí na něj, jak baví diváky a zpovídá účinkující. „Oslovili mě pořadatelé z Czech Equestrian Teamu, což má logiku. V O2 areně jsem na poli sportu zažil za posledních pět let v podstatě všechno, co šlo,“ říká moderátor Libor Bouček.

Skoro by se dalo říct, že jste v O2 areně takový inventář.

Když budu vzpomínat: moderoval jsem halové mistrovství Evropy v atletice, finále Fed Cupu, Davis Cupu, mistrovství světa v hokeji. S halou mám zkušenost, ke sportu mám blízko. Výhodou je, že jsem bilingvní. Všechny tyto věci mě u promotérů světových akcí dost často předurčují.

A parkur? Máte k němu blízko?

Vlastně docela dost. Můj otec k němu měl velmi blízký vztah. Loni to byla obohacující zkušenost. Bylo zajímavé sledovat lidi, kteří na tu akci přišli třeba náhodou, ale obrovsky je to chytlo. Ten sport, když mu dáte šanci, je velmi atraktivní.

Moderujete sportovní akce raději než jiné události?

Asi ano. Ve sportu jsou silné emoce, spravedlivé. Sport sleduji a věnuji se mu ve všech formách.

Co vlastně pro Prague Playoffs děláte? Co obnáší práce Libora Boučka jako moderátora?

Jsem niternou součástí organizačního týmu, namlouvám spoty, spolupracuji s PR, domlouvám se s režiséry programu Michalem Cabanem a Martinem Zahálkou. Do debaty vnáším zkušenosti s O2 arenou a prací s tisícovými davy. K akci přicházím zhruba měsíc a půl před jejím startem, podílím se na scénáři, timingu rozhovorů. Nejde jen o to, že dostanu hotový scénář a přečtu ho.

To by bylo špatně?

To se úplně říct nedá. Třeba moderátoři v NHL suše čtou nachystané věci, ale také to dělají dobře. Mají dobrý hlas a na tom záleží, fanoušci jsou na to tak zvyklí. Mě ale baví být součástí tvůrčího procesu, získáte tím trochu erudice, ponoříte se víc do daného tématu. Myslím si, že i divák to může pak ocenit. Snažím se zkrátka být více než moderátor.

Česká scéna k něčemu takovému tíhne? Tak to chtějí klienti?

V československém prostředí se myslím tak nějak předpokládá, že moderátor bude minimálně částečně i autorem. Je to vidět třeba na Marku Ebenovi, který si své akce chystá sám. A týká se to i dalších. Já jdu možná ještě dál. Studoval jsem produkci, zajímá mě i výtvarná stránka věci, zajímá mě sdělení klientů, co vlastně celou akcí chtějí říct.

Kolik akcí měsíčně odmoderujete?

Do deseti, a to je tak maximum. Ročně jich bude kolem osmdesáti. Je to od výročních konferencí pro pojišťovny přes oslavy různých firem, představení nových manažerů v rámci intimnějších talkshow, festivaly jídla po velké sportovní události. Vyhýbám se politickým eventům.

Začíná teď s listopadem a prosincem pro vás největší sezona?

Vlastně ani ne. Vánoční akce či večírky se víc začaly dělat interně. Firmy se rozhodly jít spíš cestou toho, že vezmou lidi na dobrou večeři. Lidé totiž začnou debatovat, proč jim nepřidaly a utrácejí za drahého moderátora. Silný je spíš leden, to firmy startují rok, představují různé věci.

Kolik stojí Libor Bouček?

Mám dolní hranici a ta je kolem 80 tisíc korun. Nabízím komplexní službu, takže jsem dražší.

A takových jako vy, když jim budeme říkat „prvoligoví“ moderátoři, je v Česku kolik?

Lidí, kteří za sebou mají televizní pořad v prime timu, rádiovou zkušenost, dělají to zhruba sedm let, bude tak kolem deseti.

Působíte na Primě, na Evropě 2. Co je pro vás z hlediska výdělků stěžejní? Je to televize, rádio, nebo moderování veřejných i neveřejných akcí?

Nikde nemám exkluzivní smlouvu. Jsem na Primě s pořadem Máme rádi Česko. Jsem na Evropě 2, kde mám od devíti do dvanácti každý všední den svou show. Spoluvytvářím scénáře a dabuju filmy a seriály. Výtěžnost rádia a televize je fajn, ale je to hlavně marketingový nástroj. Svou značku tím propaguju ve dvou nejstandardnějších a nejúčelnějších médiích a následně vydělám na eventech.

Kdybyste zmizel z obrazovek a z éteru, zapomenulo by se na vás? Nebo už by to bylo samohybné?

Časem bych zapadl. Na udržení nějaké úrovně známosti televizi potřebujete.

Sledujete pro inspiraci nějaké konkurenty?

Dost se snažím dívat, jak to chodí venku. Sleduju Günthera Jaucha (německý moderátor – pozn. aut.), který má podobný profil jako já. Dělá velké eventy, ale také míval studio fotbalové Ligy mistrů. Na Slovensku je výborná Adela Vinczeová.

Cítíte se jako influencer?

Na influencerství nebo reklamu jsem vystavil snad jednu fakturu. Potenciál influencera asi mám vzhledem k počtu followerů, ale že bych to nabízel jako součást plnění klientům, to ne. Nepřijde mi to přirozené. Když dám na Instagram akci z pódia, dělám to proto, že chci. Mít to jako solitérní reklamní nosič mi ale nejde. Mám pocit, že tím překračuji, jak moc bych chtěl sám sebe otevřít veřejnosti.

Takže se to dá interpretovat i tak, že když lidé půjdou na váš profil na sociálních sítích, najdou tam opravdového Libora Boučka, a ne Libora Boučka jako produkt?

Neumím se přirozeně vyfotit, neumím vypotit nějaký umělý text. Možná bych na to mohl někoho zaměstnat. Třeba přijde bída na kozáka a půjdu i tímto směrem. Zrovna pracuju na svém osobním plánu pro rok 2020 a dál.

Jste takto systematický? Detailně plánujete?

Ano, snažím se mít maximální cíle na dobu nějakých pěti let a za nimi jít. Nevylučuje se ale, že na té cestě může přijít řada odboček. V 18 letech jsem si řekl, že budu ředitel televize. A když si to dnes představím, jsem zase blíž. Snažím se získávat znalosti pro tu funkci, učit se. A že tam třeba nikdy nedojdu? Nevadí. Ta cesta samotná je zajímavá. Jak dlouho mohu ještě moderovat v současném módu? Deset patnáct let? A co pak? Chci mít znalosti, až přijde správná nabídka, abych byl pro ni kompetentní.

Mohl byste moderovat v zahraničí?

Zkoušel jsem to, nejde to. Byť na naše poměry je moje angličtina asi dobrá, v zahraniční konkurenci nejsem nic. Žil jsem v takové bláhové víře, že když se tady v Praze startoval Laver Cup, bude nějaká kontinuita. Že mi řeknou: Praha ti šla pěkně, přijeď do Chicaga, když už to znáš.

Nebo jsem si říkal, že když bude finále Fed Cupu nebo Davis Cupu v novém formátu, někdo si třeba vzpomene. Nic. Jediný export, který v branži znám, je Peter Majeský, který produkuje a režíruje talentové soutěže. V teoretické rovině je pravděpodobnější, že budu ředitelem zahraniční televize. To je asi snazší. Jako moderátor jsem odsouzený do česko-slovenské kotliny.

Berou Slováci jako moderátory Čechy?

Více než opačně. Jazyková bariéra je ale znát, mladí Češi slovenštině už moc nerozumějí. A opačně to začíná být podobné. Dělal jsem pro JOJ TV poslední tři roky Slovenské Miss. Mluvit s dvacetiletými holkami česky je víc a víc tricky.

Změnila se obecně televizní zábava? Co se daří, s čím se bojuje?

Těžko říct, co se daří. Moc toho nebude. Budoucnost bude mít sport a zpravodajství. Proto moje domácí TV stanice sází na zpravodajství v podobě licence CNN. Myslím si ale, že dalších, řekněme, pět let se toho moc nestane. V Česku jsme konzervativní. Co se třeba zábavy týče, moc nového nevidím a je otázka, jestli něco nového vůbec ještě přijde. Byla éra kontejnerových reality show, talentových soutěží, nový fenomén tohoto typu nevidím.

Nové je, že televizní trh se konsoliduje. Ostatně krok PPF směrem ke skupině televize Nova je toho důkazem. Je to krok k posílení operátora. Tímto směrem jde v podstatě celý televizní trh po celém světě. Obsah se stává doplňkem operátorů v jejich konkurenčním boji o zákazníka. To, jaké dopady budou tato spojení mít, bude do budoucna pro naši branži určující.

Libor Bouček (38)

• Moderátora a dabéra zná veřejnost například z dopoledního vysílání rádiové stanice Evropa 2 nebo z řady televizních show

• Uvádí také veřejné i neveřejné soukromé akce

• Studoval produkci na pražské DAMU

• Je potřetí ženatý