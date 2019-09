Lidé se od dob bolševismu nezměnili, z urážek na mého bratra si dělám legraci, říká Ivan Havel | E15.cz

Demokracie je příliš demokratická, každý má stejná práva, říká Ivan Havel. Lidé, kteří chtějí k volbám, by podle něj měli projít nějakou zkouškou, která by ukázala, že mají o budoucnost poctivý zájem. Češi totiž nepřemýšlí a volí tak, jak se to dozvěděli v hospodě, neberou to dost vážně. Ivan Havel míní, že jeho bratr by z dneška nebyl šťastný, i když by se mu líbily velké demonstrace. I on ale prý nebyl spokojený s tím, jak ho prezidentství omezovalo. Miloš Zeman si podle Ivana Havla už jen dělá z lidí srandu.

Ivan Havel v rozhovoru vzpomíná na ústrky, které zažil za komunismu. Popisuje pořádání bytových seminářů, kde se střetávali disidenti třeba s lidmi z vysokých škol, a taky ústrky ze strany režimu a StB. Emigrovat ale nikdy nechtěl, hlavně kvůli rodině a českým kořenům. Jeho strýc Miloš, filmový producent a úspěšný podnikatel, kterému se povedl útěk za hranice, mu navíc v tomto směru nakonec byl odstrašujícím příkladem. Nevyčítá nic estébákům ani dalším lidem, viníka vidí v celém bolševickém systému.

Zmiňuje taky automobilovou nehodu, kterou přežil jen díky velkému štěstí. Mluví o katarzi a zázraku. Auto skončilo na střeše a on prý měl během jeho letu jistotu, že se mu nic nestane. Začal se pak víc zajímat o obory, které se věnují překračování hranice klasické vědy, jdou mimo hlavní proud a jsou trochu divnější.