Fiala: Chci být premiér, Česko dovedu mezi nejlepší země světa | E15.cz

Cíle předsedy ODS Petra Fialy jsou rozhodně ambiciózní. V rozhovoru pro pořad Prostor X říká, že chce být premiér a přijít s reformami včetně plánu pro boj s klimatickou změnou. Jsem lídr změny a dovedu Česko mezi nejlepší země světa, říká Fiala. Odmítá, že by jeho hesla byla příliš obecná a podobná těm premiéra Babiše, kterého kritizuje. Vláda podle Fialy projídá růst a v otázce penzijní reformy se chová šíleně. Kauza Čapí hnízdo pak ohrožuje důvěru lidí ve spravedlnost.

Musíme reformovat stát, snížit byrokracii a taky daně, říká Fiala. Jde o kroky, které jsou podle něj pro lidi zásadní a dost konkrétní. Tvrdí, že ODS pod ním neustále roste, průzkumy nebere vážně. Situace Česka je navíc prý mimořádná. Nikde jinde v Evropě totiž není člověk, která tak koncentroval moc, jako Andrej Babiš.

I pokud by bylo Babišovo trestní stíhání zastaveno, jednání s Babišem Fiala vylučuje. Před dopady kauzy Čapí hnízdo prý už varoval dávno, tedy že část veřejnosti bude vždy přesvědčená, že je kauza politicky ovlivněná, a pachuť zůstane. Hlavní ale podle Fialy je, že se teď hazarduje s budoucností země. Třeba to, že vláda nechce reformu penzí, je prý zločin vůči dalším generacím. Fiala zároveň říká, že je třeba se poučit z neúspěšné reformy důchodů vlády Petra Nečase.

Předsedkyně Evropské komise má smysl pro humor, říká Petr Fiala o možném portfoliu pro eurokomisařku Věru Jourovou, která by mohla dohlížet na dodržování principů demokracie a právního sátu. Je to podle Fialy nevýznamná pozice a můžou za to problémy premiéra Babiše.