Maďarsko? Nejrychlejší start Pilulky, říká její spoluzakladatel Martin Kasa | e15.cz

„V e-commerce podle mě platí, že lepší než utrácet peníze za plánování a mapování je ty peníze vzít a zkusit si to na trhu přímo. Člověk hned vidí, co funguje, a může ten stroječek pilovat, aby fungoval co nejlépe,“ říká Marin Kasa.

Pilulka.cz se v posledních pár měsících nesla ve znamení expanze do Maďarska a Rakouska. Působíte tak už v pěti zemích. Proč jste si jako první západní zemi vybrali Rakousko?

Vstup do obou zemí zároveň jsme začali připravovat někdy přede dvěma lety. Model je takový, že je obsluhujeme ze sousední země – Rakousko od nás a Maďarsko ze Slovenska. Rakousko nás zaujalo proto, že je to trh s bonitními zákazníky a konkurence je tam malá. V zemi de facto není možné přímo založit lékárnu, nedejbože s distribučním centrem.

Důvodem jsou obrovské regulace nejen typu kdo může vlastnit lékárnu, ale zejména omezení vzdálenosti jednotlivých lékáren mezi sebou. Je to k sousedům sice trochu neuctivé, ale mluvíme o nich jako o tržním skanzenu.

Přesně to ukazuje, kam přílišné regulace vedou. Přes 90 procent tržeb on-line lékáren je v Rakousku ze zahraničí. Konzervativci jsou možná rádi, že mají svého pana lékárníka třicet let, ale zákazníci jsou už dnes zvyklí na jiné služby. Vidí v jiných oborech, třeba v drogerii, jak snadno si mohou něco objednat, a v lékárně to prostě pořád nejde. A to není jen můj názor, je to výsledek průzkumu trhu před vstupem do země.

Máte už první čísla o tom, jak se vám daří na nových trzích?

V Rakousku to je velmi čerstvé, ale po pár měsících v Maďarsku můžeme říci, že jsme spokojeni. Jsme tam na úrovni pěti až sedmi kamenných lékáren. Je sice pravda, že česká on-line Pilulka má obrat jako 150 lékáren, ale i tak bylo Maďarsko nejrychlejším startem ze všech našich expanzí.

Je to překvapení?

Samozřejmě jsme si dělali nějaké rešerše, ale upřímně řečeno, moc na ně nevěřím. V e-commerce platí, že lepší než utrácet za plánování a mapování je ty peníze vzít a zkusit si to na trhu přímo. Člověk hned vidí, co funguje, a může ten stroječek pilovat, aby fungoval co nejlépe. Třeba v Rakousku od prvního dne vidíme, že průměrná hodnota objednávky je vyšší než na ostatních trzích včetně České republiky. A právě hodnota objednávky a počet objednaných položek jsou v e-commerce naprosto klíčovými parametry rozhodujícími o úspěchu.

V Rakousku chcete být brzy v trojici největších prodejců. Berete ho i jako bránu do ostatních německy mluvících zemí?

Ano, děláme kroky k tomu, abychom nabídku začali promítat i do Německa, byť hlavní fokus zatím bude stále Rakousko.