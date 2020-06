Majitelka Asiany Litvinová: Aerolinky jdou s cenou na dřeň, pak ale ceny zvednou | E15.cz

Jednou za čtyři roky trh s prodejem letenek v Česku zakolísá a pak zase roste. Tohle jste už říkala dřív, teď jste ale asi takový sešup nečekala, že?

To nečekal nikdo. Za třicet let jsem vypozorovala čtyřletý cyklus, alespoň v případě Asiany. Vždy když přijde buď pokles, nebo malé zpomalení, tak si říkáme, že asi něco děláme špatně. Tentokrát to byla rána pro všechny.

Jakými slovy si definujete tu „ránu“, kterou schytal váš obor?

Jako katastrofu pro letectví. Nás, kteří pracujeme s cestováním, to zasáhlo ve druhé řadě hned po dopravcích.

Kdy jste si uvědomila, že zprávy o jakési epidemii ve vzdálené Číně nejsou neškodné, a připustila si, že vyjdou Asianu v konečném důsledku draho?

Že se něco děje, jsme začali pociťovat už v lednu. Pravděpodobně to bylo Čínou. Příčiny jsme ale nedokázali detailně rozklíčovat. Na číslech jsme ale viděli výkyv, byť to nebylo žádné drama. V únoru jsme věděli, že bude zle. V březnu to už bylo jasné, tam jsme šli na nulu. V lednu a v únoru jsme viděli pokles růstu obratu, který začátkem roku bývá i patnáctiprocentní.

Tušíte, s jakými čísly zakončíte letošní rok?

Sama jsem zvědavá, jak dopadneme. Samozřejmě budou čísla záporná. Jestli jsme v červnu na patnácti procentech obvyklé produkce, tak je to úspěch. Předchozí měsíce můžete vygumovat, vše se rušilo. Budeme rádi, když se ve druhém pololetí dostaneme na osmdesát procent toho, na co jsme byli zvyklí.