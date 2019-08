Mám před sebou obrovská sousta, hlavně s reformou důchodů, říká ministryně Jana Maláčová | E15.cz

Nedávno vyšlo najevo, že důchodová reforma předpokládá růst sociálního pojištění OSVČ. Skutečně se zvýší?

Je to trochu bouře ve sklenici vody. Z ministerstva práce šla jediná informace - že o tom jedná komise pro spravedlivé důchody. Na druhé straně je férové říct, že komise se na tom jednomyslně shoduje. Žádný legislativní návrh ale zatím není. Pokud by se objevil, byl by součástí celé reformy, kterou představíme na podzim.

Takže připouštíte, že se sociální odvody zvednou?

Komise o tom ještě povede diskusi. Konečné slovo bude mít vláda a hlavně parlament.

Má penzijní reforma spočívat v posílení třetího pilíře?

Bude to soubor parametrických změn. Velmi mě mrzí, že někdy na jaře jsem byla špatně citována v tom smyslu, že nepotřebujeme důchodovou reformu. Řekla jsem, že nepotřebujeme takovou reformu, jakou předvedla bývalá pravicová vláda. Myslela jsem tím i to, že tehdejší změny byly schváleny silou, velmi těsně a bez diskuse s opozicí.

Jak si prosazení reformy představujete?

Chci shodu napříč politickým spektrem na parametrických a promyšlených změnách systému. Tato debata bude testem politické kultury v zemi. Mimochodem, nemám ráda slovo reforma, které je pro mě synonymem pro privatizaci důchodů. Nic takového ČSSD nedovolí.

Když jste se nedokázali dohodnout na ministrovi kultury, u penzí to půjde?

Nejde jen o shodu v koalici. Chci mnohem širší konsenzus. Jednoduché to ale nebude.

Opravdu se domnívám, že shoda na tak klíčové a dlouhodobé změně bude testem naší politické scény, která je nesmírně rozdrobená.

Budete kvůli posílení třetího pilíře navrhovat vznik státního fondu, kam by si lidé ukládali peníze na stáří?

Je to jeden z návrhů, který v důchodové komisi padá na úrodnou půdu. Víc se k tomu zatím vyjadřovat nechci.

Má státní fond vaši podporu?

V tuto chvíli jsem mu velmi nakloněna.

Fungovalo by to tak, že lidé by mohli přecházet ze soukromých fondů do státního fondu a naopak?

Nebudu prozrazovat podrobnosti. Už k tomu neřeknu ani hlásku. Reformu představíme na podzim. Ale nejdříve musí být projednána v koalici.

Shoda je zatím jen v komisi?

Komise má jasno. Nyní nás čeká podrobná diskuse v ČSSD a pak ve vládě. Myslím, že pár týdnů už nehraje roli, když žádná skutečná reforma nebyla v posledních třiceti letech na stole.

Budete navrhovat konkrétní legislativní změny, které pak půjdou ke schválení do parlamentu?

Zcela určitě ano, pokud se dokážeme dohodnout napříč politickým spektrem.

Podle expertní zprávy ministerstva práce se prodlužuje délka dožití a příjmy z důchodového pojištění už nemusí za deset let pokrýt náklady na penze. Proč odmítáte zvýšení věku odchodu do důchodu?

Protože navzdory zvyšování dožití neroste délka života ve zdraví. Nemyslím, že by si lidé po odchodu do důchodu měli jít rovnou lehnout do rakve. Už nyní v době rekordní zaměstnanosti máme obrovský problém se strukturální nezaměstnaností populace starší padesáti let. Po zvýšení důchodového věku bychom velkou část obyvatelstva automaticky poslali na úřady práce, což by stálo hodně peněz. Navíc máme nemalý počet lidí, kteří byli nuceni ze zdravotních důvodů odejít do předčasné penze. Takže zvýšení věku odchodu do důchodu není reforma, ale jen přesunutí nákladů do jiných systémů, zejména do dávek.

Jak chcete za deset let zajistit dostatek prostředků na výplatu penzí?