Důchodový systém má zachránit státní penzijní fond | E15.cz

Potvrdila to i předsedkyně komise Danuše Nerudová v rozhovoru pro E15 Premium: „Řada členů komise to viděla jako dobré řešení,“ prohlásila.

Hlavním argumentem pro je, že soukromé fondy jsou navzdory miliardovým státním dotacím málo výnosné, tvoří jen zlomek příjmů seniorů a málo je využívají mladí lidé. Do třetího pilíře – penzijního připojištění a doplňkových penzijních spoření – odkládá peníze 4,4 milionu Čechů.

Maláčová chce změny současného systému představit už na podzim. „Komise má jasno. Nyní nás čeká diskuze v ČSSD a pak v koalici,“ podotkla. O posílení třetího pilíře hovoří i premiér Andrej Babiš (ANO). Ani komunisté tolerující menšinovou vládu se státnímu fondu nebrání. „Důraz ale klademe na zdroje pro udržitelnost prvního pilíře, který musí nadále zůstat základem důchodů,“ míní člen komise za KSČM Jiří Dolejš. Penzijní pojištěníAutor: E15

Podporu má i u lidovců a také Pirátů, kteří by ovšem fond podřídili centrální bance. Naopak proti je TOP 09, jejíž členka komise Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že stát se nemá míchat do nástrojů, které obstará trh: „Navíc pokud by za státní fond měla ručit ČNB, je to zcela mimo její kompetence,“ míní.

Detaily možného fondu se ještě budou ladit. Jak uvedla ministryně práce, státní podpora včetně slev na dani se nyní pohybuje kolem 19 miliard korun ročně. Ovšem třetí pilíř tvoří pouze čtyři procenta příjmů lidí na odpočinku. Navíc většina občanů spoří v původních transformovaných fondech, jejichž výnosnost často nepřekročí ani inflaci, čímž dochází ke snižování kupní síly úspor.

Podobný názor má i Nerudová. „Ačkoli fondy nedosahují skoro žádných výnosů, vykazují penzijní společnosti zisky odpovídající 15 procentům vlastního kapitálu,“ uvedla s tím, že navíc téměř nikdo nevyužívá připojištění na zajištění stáří. Státní fond by byl přímým konkurentem privátních fondů a při určité délce trvání smlouvy by garantoval úročení minimálně o inflaci. „Podobně jako v Německu by se lidé automaticky stávali účastníky třetího pilíře hned po nástupu do prvního zaměstnání,“ uvedla Nerudová.

„Zřizovat státní fond v soukromém sektoru doplňkového penzijního spoření je nesystémové. Problém Česka je, že 96 procent příjmů důchodců tvoří státní penze. Zavedení státního fondu tuto závislost na státu nesníží, ale naopak zvýší," uvádí za Asociaci penzijních společností ČR Jan Sedláček. „Transformovaným fondům je často vytýkáno, že jejich výnosy nepřekonávají inflaci. Pokud by měl ale být státní fond regulován stejně přísně jako fondy penzijních společností, je těžko představitelné, že by dokázal přinášet klientům vyšší výnosy než ony," doplnil Sedláček.