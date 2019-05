Máme tolik vody, že nás jiné zdroje energie dlouho nelákaly, říká gruzínská ministryně energetiky | E15.cz

Gruzie nemá velké množství nerostného bohatství, stejně tak nedisponuje jadernou elektrárnou. Přesto se chce malá zakavkazská země stát v následujících letech energeticky nezávislou. Není to nemožné, čtyři pětiny elektřiny již nyní Gruzie vyrábí z vodních zdrojů, desítky nových elektráren mají v zemi postavit zahraniční investoři, které do země lákají výhodné finanční podmínky i legislativa blízká Evropě. „Každý investovaný dolar se zde ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi zpravidla vrátí rychleji,“ říká gruzínská ministryně energetiky Natia Turnava, která nyní stojí v čele liberalizačního procesu tamního energetického trhu. V druhé polovině dubna přitom stanula i v čele rezortu financí.

Gruzie se dlouhodobě profiluje jako proevropská země, jste součástí Východního partnerství, před dvěma lety jste se stali součástí Energetického společenství. Co to znamená pro váš rezort?

V poslední době jde především o legislativní změny směřující například k nižší energetické náročnosti budov. Mění se ale také politika výroby energie. Doposud gruzínská vláda poskytovala velkou podporu obnovitelným zdrojům, v některých případech pak i elektrárnám na fosilní paliva. Tyto dohody byly založené zpravidla na garantovaných výkupních cenách energií, což podpořilo zájem investorů z celého světa. Šlo o funkční schéma, které ale vzhhledem k tlaku státní pokladny nebo Mezinárodního měnového fondu nemůže fungovat donekonečna. Proto se snažíme myslet dopředu a různé formy dotací omezit. Abychom ale zůstali i nadále atraktivní zemí pro investory, rozhodli jsme se celý trh liberalizovat. Nejdříve se změna dotkne velkých odběratelů a následně i zbytku trhu. Zároveň vysoká poptávka po energiích zajistí profitabilitu obnovitelných zdrojů energie.

Co je nyní největší výzvou gruzínské energetiky?

Je samozřejmě těžké vybrat jeden problém, protože všechny jsou svým způsobem zásadní. Zároveň ale vidíme, že tyto problémy umíme řešit. V současnosti je ale zastřešujícím problémem skutečnost, že nedokážeme dostatečně pokrýt rostoucí poptávku po elektrické energii. A není to něco, s čím bychom se potýkali v dlouhodobém horizontu, je to věc, které musíme čelit již nyní. Naše závislost na elektřině a plynu, ze kterého elektrickou energii vyrábíme, je stále větší. Skutečností ale je, že ve srovnání s některými jinými státy jsme na tom ještě dobře, ze zahraničí pokrýváme asi patnáct procent spotřeby.

Růst spotřeby energií je dán neustále posilující ekonomikou?

Přesně tak, jde v podstatě o pozitivní důvod, protože poptávku po energii pohání především sílící průmysl. V následujících letech očekáváme, že každoroční nárůst poptávky bude dosahovat deseti procent. To ale znamená, že nebudeme potřebovat pouze malé vodní elektrárny, kterých je u nás velké množství. Ano, jsou ekologické a mají pozitivní dopad na odlehlé oblasti, nejsou však velkými hráči co do množství dodané energie. Proto bychom se rádi zaměřili i na velké vodní zdroje, ačkoli vnímáme, že to může být problematické jak z hlediska enviromentálního, tak i sociálního. Šlo by především o nové přehrady, u nichž můžeme regulovat tok a zmírnit tak pokles produkce v zimním období.

Nyní pracujeme na tom, jak urychlit výstavbu větších vodních elektráren, stejně tak se zaměřujeme na tepelné elektrárny, protože jde o nejrychlejší způsob, jak produkci zvýšit. Přehradu nepostavíte za jeden rok, trvá to několikanásobně déle. Nyní se vodní elektrárny na výrobě elektrické energie podílejí osmdesáti procenty a tento podíl stále klesá. Proto chceme jednotlivé zdroje kombinovat a zároveň investorům co nejvíce pomáhat. Logicky jsou ale pro zahraniční firmy lákavější menší projekty, které doprovází méně komplikací.

Gruzie přesto v současnosti podle statistik využívá jen čtvrtinu potenciálu vodních toků.

Samozřejmě nepočítáme, že by se dal potenciál našich řek využít na sto procent. Z našeho úhlu pohledu ale vidíme, že v následujících deseti letech musíme výrobu z vody zdvojnásobit. V současnosti činí necelé čtyři tisíce megawattů, potřebujeme se ideálně dostat k osmi tisícům megawattům. Je také pravda, že potenciál netkví pouze v množství vody, ale je také nutné najít málo obydlené oblasti. Přesto je kapacity ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi možné využívat efektivněji. Každý investovaný dolar se zpravidla vrátí rychleji.

To jde ale ruku v ruce s tím, že není v těchto místech příliš rozvinutá infrastruktura.

Proto jsou pro nás malé vodní elektrárny výhodné. Společně s jejich výstavbou totiž dochází i k plnění společenských závazků. Zatímco vysoké napětí financuje zpravidla státní pokladna, místní sítě v okolí elektráren opravují právě investoři. S tím dochází také k opravám nebo výstavbě nových silnic. Zpravidla jsou totiž tyto projekty natolik ziskové, že unesou nějaké dodatečné náklady v podobě dalších investic.

Když jste ale mluvila o velkých vodních zdrojích energie, očekáváte, že o ně bude zájem i na liberalizovaném trhu?

U velkých zdrojů energie stále počítáme s jistou spoluprací státu, ať už v podobě garantovaných cen, nebo formou spolupráce PPP (Public-Private partnership, dohoda mezi veřejným a soukromým sektorem). Vytvoření rezervních kapacit a snížení závislosti na plynu je pro nás zásadní. V současnosti máme na stole již několik velkých projektů vodních elektráren, například Nenskra, která se bude hluboko v horách a její instalovaný výkon má dosáhnout 280 megawattů. Investice přesáhne jednu miliardu dolarů a výstavbu bude mít na starosti korejská společnost K-water ve spolupráci se státním investičním fondem. Další projekty jsou pak v jednání.

Stejně jako projekty větrných elektráren? Těch v zemi není mnoho.

V současnosti máme pouze jednu větrnou elektrárnu, máme tolik vody, že jsme nad dalším budováním ani nepřemýšleli. V souvislosti s diverzifikací zdrojů ale roste poptávka i po dalších větrných parcích. Zatímco první elektrárna byla financovaná ze státního fondu, nyní o ně mají zájem i soukromí investoři. V současnosti tak máme plány na vybudování pěti větrných zdrojů o výkonu 300 megawattů. Jde však o specifický typ energie, proto musíme důkladně propočítat, jaké to bude mít na síť dopady. Zároveň počítáme s tím, že tento typ energie budeme i nadále podporovat garantovanými výkupními cenami, zatím se totiž v Gruzii tyto zdroje samy neuživí. První kontrakty by měly být podepsány již brzy a výstavba těchto elektráren začne v druhé polovině tohoto roku.

V současnosti se bavíme především o obnovitelných zdrojích, nicméně Gruzie má také nerostné bohatství. Těžba uhlí probíhá například v regionu Tkibuli, který se nicméně potýká s hospodářskými problémy.

Je nám naprosto jasné, že musíme situaci v regionu, který byl na těžbě uhlí závislý, nějak vyřešit. Díváme se proto na situaci spíše ze sociálního hlediska, protože je nám jasné, že nemůžeme život místních navždy dotovat. Uvažujeme tak nad vybudování menšího tepelného zdroje energie na fosilní paliva, výhodou by především bylo, že bychom palivo nemuseli dovážet ze zahraničí, protože jsme stále v situaci, kdy jsme velmi závislí na dodávkách plynu. Pravděpodobně ale nevznikne více než jedna taková elektrárna.

Takže nemíříte k energetické soběstačnosti?

Zatím jí rozhodně nedosahujeme, je to ale náš cíl. Na druhou stranu to ale neznamená, že se úplně vyhýbáme importu energie ze zahraničí. Energie ze zahraničí je v určitých obdobích levnější, v takovém případě se nám vyplácí utlumení výroby v termálních zdrojích. Musíme být ale schopní v případě potřeby spustit naše zdroje a pokrýt naší spotřebu energie.

I přesto, že v současnosti otevíráte trh?

Doufáme, že právě liberalizovaný trh nám v tomto pomůže. Jeho cílem je totiž přilákat více investorů, obchodování s energiemi si s tím nijak neprotiřečí. Musíme si ale uvědomit, že jsme ve velmi komplikované části světa, v níž má každá země odlišnou politickou i energetickou strategii. Obecně tedy předpokládám, že bude vhodné, aby i obchodníci s energiemi disponovali vlastními výrobními kapacitami.

I přes politické problémy se v posledních měsících o Gruzii hovoří jako o energetickém centru regionu.

Ano, a znovu nás to vrací k sezónním výkyvům naší energetiky, pro kterou je nutností být součástí většího celku. Také proto pracujeme na projektu mořského podvodního kabelu, který nás spojí s Východní Evropou, pravděpodobně s Bulharskem nebo Rumunskem. Zvýší nám to příležitosti importu i exportu, rozhodně bych od sebe tyto dvě části obchodu neoddělovala. Tím se také lépe propojí evropský a asijský trh, což je pro nás šance také díky jasné legislativě, která se přibližuje té v Evropské unii.