Dovozce vozů Morgan: lidé kvůli brexitu nenakupují a vyčkávají | E15.cz

Jak jste se dostal k přinejmenším u nás relativně neznámé značce Morgan?

Vzniklo to tak trochu náhodou. Od 90. let jsem z Británie dovážel historická vozidla, s nástupem internetu se ale trh zásadně změnil. Můj kamarád, architekt Petr Uhlíř, se mě tehdy zeptal, proč nedovážím nové morgany. Tak jsme se domluvili a dojeli spolu do továrny. Tam se s námi nejdřív moc nebavili. Pak se ale ukázalo, že to byl jen postoj jednoho z ředitelů. Přesto trvalo asi pět let, než se mi podařilo získat oficiální zastoupení pro Česko.

Co jste musel splnit, abyste mohl být oficiální importér?

Celé jednání je typicky britské, záleží hodně na osobních pocitech lidí, kteří s vámi jednají. Musíte mít určitě ke značce Morgan pozitivní vztah, mít rád řemeslo, tradici, historii. Teprve na takovém třetím čtvrtém jednání dojde na podrobnosti jako financování nebo provoz zastupitelství.