Naše data mohou změnit fotbal. Snem je vlastní klub, který řídím vědecky, říká exmanažer Sparty | E15.cz

Proč se po letech práce ve fotbalovém klubu, mezi největšími fotbalovými hvězdami, začne člověk věnovat datové analytice?

Stála přede mnou možnost podílet se na inovaci fotbalu a já ji přijal. Data mě pohltila, věřím jim. Poslední dva roky jsem se potkával s Jakubem Dobiášem, zakladatelem 11Hacks a průkopníkem datové analýzy v Česku.

Sedli jsme si lidsky, strašně mě chytlo to, co dělá. Pamatoval jsem si navíc film Moneyball (film o využití počítačové statistické analýzy pro výběr hráčů v baseballu – pozn. aut.). Tým, který projekt už nějaké čtyři roky buduje, má obrovské znalosti o fotbale i schopnosti v oblasti IT, matematiky, teorie her. Neumějí ale tolik mluvit fotbalovou řečí. Fotbal je velmi odlišný od světa start-upů. Já bych měl být mostem mezi čísly a fotbalovým prostředím, kde mám spoustu kontaktů. To může firmě hodně pomoct.

Kde se vůbec vzal název 11Hacks?

Firma se dříve zaměřovala především na skauting hráčů, nyní nabízíme mnohem komplexnější služby a rozebíráme tým jako celek. Na hřišti je jedenáct hráčů a my dokážeme činnost každého z nich digitálně zanalyzovat. Hackovat znamená vylepšovat, optimalizovat. Tyhle naše takzvané hacky dokážou zlepšit výkonnost jednotlivců i celého týmu. Poznatky z dat umíme propojit i s těmi taktickými.

Co všechno dokážete o hráčích zjistit?

Úplně všechno, co na hřišti předvedou. Software zaznamená každý pohyb, souboj i přihrávku. Sbíráme hodně dat, kamera hráče rozezná, i když se například při standardní situaci přiblíží k sobě a není vidět číslo dresu, program si číslo najde v jiném úhlu a zpětně vyhodnotí, o kterého fotbalistu v chumlu šlo. Z obrazového záznamu získáváme data a ukládáme je do databáze.

Tato data hodnotíme pomocí matematických modelů a vznikají atributy hráčů. Máme jich už přes 100 na hráče. Celkově máme v databázi kolem 250 tisíc hráčů z celého světa, vidíme data každého z nich ve všech zápasech pět let dozadu. Navíc máme přehled o jejich schopnostech v různých systémech, v nichž plní odlišné úkoly. A modelujeme, jak by se chovali v jiném systému, který jim například více vyhovuje.

Na kolik si ten software ceníte?

Už má cenu několika milionů eur.