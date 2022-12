Tomáš Raška: Banky nedopustí realitní krizi | E15.cz

Realitní byznys v Česku projde recesní rošádou. Kdo z menších hráčů nebude mít dostatek vlastních peněz nebo extrémní důvěru investorů, skončí, anebo padne do rukou konkurence, upozorňuje majitel a šéf investiční společnosti Natland Tomáš Raška. Dodává však, že obyčejný člověk byznysové přeskupení sil patrně nepozná. „V rovině fondů, investorů s velkým podílem cizích zdrojů a na rekreačních nemovitostech dojde k výplachu. Na úrovni konečného vlastnictví bytů nečekám armagedon. Nemovitosti jsou často zatížené hypotékami a banky s tím umí pracovat. Nebude to tak, že budou lidé masově prodávat a stěhovat se,“ říká majitel a šéf investiční společnosti Natland Tomáš Raška.

Natland je znám svým zájmem o byznys v nesnázích. Na obzoru je přitom recese. To vypadá, že stojíte na prahu lukrativní éry...

Příležitostí je obrovské množství, každý den se nějaká objeví. Nakonec ale může dojít k opačné situaci, kdy budou příležitosti, ale budou chybět investoři. Nebude tolik kapitálu, který by byl ochoten investovat s takovou úrovní rizika a do nejistých sektorů. Není otázka, kolik ho je, ale kolik ho je při určité úrovni rizika. Když na ulici potkáváte jen samé jednorožce, tak je kapitálu hodně. Ale když vidíte firmy v problémech, tak i když víte, jak tu firmu spravit, potřebujete určitou míru optimismu na trhu jako celku. Takže čistě teoreticky, když trh padá, měli byste nakupovat, ovšem v distressových aktivech je to jinak než na burze.

V čem je to jiné?

Doposud třeba všichni řešili, jak mají velkou terasu a místnosti, a že dostanou hypotéku na 90 procent a zbytek si nějak vyřeší. Ale když se do růstu vrátíme s tím, že sazby hypoték budou podstatně výše, lidé v takovém klimatu začnou pochopitelně zvažovat, zda má hypotéka smysl. A já čekám, že se sazby hodně dlouho nepřiblíží zpátky dvěma procentům. Jinými slovy, od pádu do opětovného růstu se může řada sektorů disruptivně změnit, a aktiva, která byste nakoupil během pádu, a která jste si podržel, už nikdy obdobně nevyrostou. To považuji za hlavní výzvu a důvod, proč kapitál ponese vyšší míru rizika a že rizikového kapitálu v době, která je tak neklidná, nebude tolik.

Kam v byznysu už prosakuje recese? A je to zároveň pro Natland potenciální byznysový cíl?

Vidím významný a nestandardně větší objem příležitostí k nákupu v nemovitostním segmentu. Nemovitost byla dřív jistotou pro obyčejné lidi i pro byznys. A přistupovalo se k ní tak i pohledem financování. Nějakou pákou zafinancovaly projekt banky, část pokryly seniorní dluhy a pak vlastní zdroje. Pak ovšem přišly prvky jako dluhopisy a investiční fondy na cokoli a každému, které začaly vlastní zdroje nahrazovat. Teď přichází situace, kdy rostou náklady na kapitál a zvyšuje se nervozita investorů, kteří tam byli porůznu angažovaní. A nakonec máte ve stresu samotnou nemovitost.

Takže nedotknutelné nemovitosti ztrácejí svoji „českou“ roli kotvy bohatství?

Stále považuji nemovitosti za udržitele hodnoty, omezený statek, který máme a občas je jen méně likvidní, jako je tomu dnes. Problémem trhu bylo, že spousta investorů si zvyklo na to, že obchody jdou jednoduše samy. Převážně ti, kteří investovali cizí zdroje. A těchto příležitostí vidím na trhu velké množství.