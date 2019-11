Nechceme žádnou novou StB. Historici i opozice se mýlí, říká ministr vnitra Jan Hamáček | E15.cz

Vláda navrhuje, aby mohla policie používat v trestním řízení i zjištění Bezpečnostní informační služby. Podle historiků a některých opozičních poslanců jde o prolomení neprostupné zdi, která byla na začátku devadesátých let postavena právě mezi strážce zákona a tajné služby. Bylo to kvůli tomu, jak fungovala komunistická Státní bezpečnost. „Reagujeme na aktuální situaci ve světě. Asi se všichni shodneme, že se za posledních třicet let hodně změnila,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pro E15 Premium hovořil i o agendě ministerstva obrany, reorganizaci Národní centrály proti organizovanému zločinu nebo plánech vládní ČSSD na zbytek volebního období.

Nakolik pokročil nákup dvou nových vrtulníků pro Útvar rychlého nasazení nebo pro hasiče?

O vrtulnících jednala vláda a uložila ministerstvu vnitra nákup realizovat. V dubnu jsme provedli tržní konzultace, oslovili jsme pět možných dodavatelů a obdrželi jsme od nich odpovědi. Nyní máme lepší představu o tom, co vlastně je možné poptávat pro případnou veřejnou zakázku. Nicméně abychom mohli výběrové řízení vyhlásit, potřebujeme ve výhledu státního rozpočtu alokovat finanční prostředky. Takže jsme těsně před vyhlášením tendru, čekáme na ministerstvo financí.

Které letecké firmy jste oslovili?

Jde o italské Leonardo a také evropský Airbus Helicopters. Samostatně jsme se obrátili i na americké společnosti Boeing a Bell Helicopter a pak na Sikorskeho společně s Lockheed Martin.

Kdy soutěž vypíšete?

Budu jednat s paní ministryní financí. Pokud by se ukázalo, že náklady jsou nad možnosti Česka, zvážíme jiné alternativy. Můžeme se bavit i o tom, jak to propojit s přezbrojováním armády. Požadovanou schopnost mají i transportní vrtulníky Mi-17 a 171. To je ale varianta, která by znamenala pokračování závislosti na ruské technice a náhradních dílech.

Jsou tyto vojenské vrtulníky vhodné pro zásahy ve městech? A vejde se do nich celá zásahová jednotka URNA, aby se mohla rychle dostat na místo incidentu? Například při střelbě v Uherském Brodu v roce 2015 se musela zdlouhavě přepravovat auty.

Stroje Mi-17 a 171 jsou schopné najednou přepravit celou zásahovou jednotku.

Vláda schválila změnu zákona, která má umožnit policii využívat v trestním řízení i zjištění Bezpečnostní informační služby. Podle kritiků je to do jisté míry návrat k tomu, jak kdysi fungovala komunistická Státní bezpečnost. Můžete vyloučit vznik politické policie?