Nemovitosti jsou předražené o 17 procent, říká Aleš Michl | E15.cz

Motor české ekonomiky – automobilový průmysl – se zadrhává. „Problém je vidět hlavně na subdodavatelích. Ti už začínají propouštět a my vidíme nárůst jejich krátkodobých provozních úvěrů, o padesát procent meziročně,“ říká člen bankovní rady České národní banky Aleš Michl a dodává: „Firmy, co vyrábějí díly, přestávají poptávat investiční úvěry ve prospěch krátkodobého financování. Je vidět, že se dostávají do potíží s marží a s penězi.“