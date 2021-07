Nemůžete vypít láhev digitální whisky, říká expert Andrew Shirley | E15.cz

Koronavirus ovlivnil i svět alternativních investic jako jsou špičková vína, vzácné whisky nebo luxusní kabelky. Dalším trendem, který hýbe trhem, jsou digitalizované umělecké předměty neboli NFT. „Karantény daly rovněž řadě investorů více času na výzkum trhu a investování do svých sbírek,“ uvádí v rozhovoru o investicích do luxusu Andrew Shirley z poradenské firmy Knight Frank, který má na starosti vydání studie The Wealth Report.