Nevyřešené otázky znovu vyplouvají na povrch, hodnotí vztahy s Českem velvyslankyně Lichtenštejnska | E15.cz

Spor o majetek, který kdysi v českých zemích patřil knížecí rodině Lichtenštejnů, je těžkostí ve vzájemných vztazích ČR a Lichtenštejnska a pochopitelně poutá pozornost veřejnosti, vzájemné vztahy obou zemí jsou ale mnohem širší a úspěšně se rozvíjí. V rozhovoru poskytnutém ČTK u příležitosti oslav třístého výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví to řekla velvyslankyně v České republice Maria-Pia Kothbauerová. Princezna, která je velvyslankyní také pro Rakousko, vyjádřila zároveň politování, že se spor o majetky nepodařilo vyřešit politickou cestou a na řadu musely přijít žaloby.

„Vždycky jsme doufali, že se po roce 1990 podaří najít řešení těchto otevřených otázek formou jednání,“ řekla v rozhovoru s ČTK velvyslankyně Kothbauerová. „Zatím se nám to nepodařilo, ale nevzdáváme se,“ dodala.

Nadace knížete z Lichtenštejna podala loni v prosinci k 26 českým okresním soudům žaloby, ve kterých žádá vydání majetku, který podle ní neoprávněně užívá český stát. Týká se to tisíců hektarů pozemků polí a lesů, ale také pěti moravských zámků včetně Lednice či Valtic, které Lichtenštejnům po druhé světové válce zkonfiskovalo Československo na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše.

Podle československých úřadů se lichtenštejnský kníže František Josef II. přihlásil ve 30. letech k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu. Nadace ale tvrdí, že byl občanem Lichtenštejnska, které bylo ve druhé světové válce neutrální, a jeho označení za Němce tak bylo účelové.

Lichtenštejnsko podle velvyslankyně Kothbauerové usilovalo až do poslední chvíle o to, aby se spor vyřešil jednáním. „Česká strana ale nevidí důvod k tomu, aby s námi jednala,“ posteskla si diplomatka. Vzhledem ke změnám v českém občanském zákoníku, který nově zkrátil lhůty pro vznesení nároku na majetek, tak Nadace knížete Lichtenštejna podle ní musela do konce minulého roku žaloby podat, aby zabránila promlčení. Ačkoli jsou nyní na tahu soudy, podle Kothbauerové Lichtenštejnsko dál doufá, že se podaří řešení sporu najít diplomatickým jednáním.

„Otázky, které nejsou vyřešené, i když je třeba za nevyřešené považuje jen jedna strana, jen tak nezmizí. Znovu a znovu třeba i nečekaně vyplují na povrch,“ zdůraznila velvyslankyně složitost česko-lichtenštejnských vztahů.

Od opětovného navázání diplomatických vztahů mezi Lichtenštejnskem a Českem uplyne letos v září deset let. Ačkoli nevyřešené spory o majetek, který kdysi patřil knížecí rodině, vztahy podle Kothbauerové komplikuje, spolupráce obou zemí je v mnoha oblastech úspěšná. „Jsem nadšená z toho, čeho se podařilo v posledních deseti letech dosáhnout,“ zdůraznila diplomatka jednoho z nejmenších států v Evropě a připomněla například úspěšnou spolupráci obou zemí v oblasti školství, kultury, ale i hospodářství. V Česku působí tři lichtenštejnské firmy včetně společnosti Hilti, která vyrábí mimo jiné elektrické nářadí.

I když diplomatické vztahy navázaly Praha a Vaduz teprve před deseti lety, jsou dějiny Česka a lichtenštenjského rodu po staletí úzce provázané, zdůraznila velvyslankyně. Existovala tak podle ní „velmi silná trampolína“, od které se bylo ve vzájemných vztazích možné se odrazit. Obě země spojuje podle Kothbauerové kromě společné historie i celá řada dalších věcí. Česko a Lichtenštejnsko podle ní pojí především společné zájmy do budoucna.