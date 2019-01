Peníze na obědy pro děti zdarma Češi prokouří a prochlastají, tvrdí předseda Senátu Kubera | E15.cz

Předseda Senátu Jaroslav Kubera chce dál svobodně říkat to, co si myslí. Tvrdí to v rozhovoru v pořadu Prostor X. Sílu svých slov vnímá, avšak opatrností se při svém vyjadřování neřídí. Důraz neklade ani na přesnost, třeba když mluví o tom, kolik státu přinesou kuřáci. Tvrdí přitom, že za rakovinu kouření nemůže, jde spíš o stres. Kandidaturu na prezidenta Kubera vylučuje. A říká, že pokud jeho slova urazila některou z žen, která zažila domácí násilí, tak ať se mu prý ozvou. Nevěří totiž, že existují. Podívejte se na rozhovor.