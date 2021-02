Radovan Vávra: Pusťme penzijní fondy do rizika | E15.cz

Světové vládní dluhopisy tradičně ve velkém držené penzijními fondy nenesou v průměru ani jedno procento, do značné míry kvůli nákupům centrálních bank. Obětovaly banky pandemii výnosnost úspor na stáří?

To je problém hlavně tuzemských penzijních fondů. Jsou od A do Z špatně a těch 4,5 milionu lidí dělá v otázce zajištění svých důchodů fatální chybu. Jediné, komu to vyhovuje, jsou správci. Já bych to celé polil napalmem a udělal lidem penzijní účty, kam může přispívat člověk, firma, stát, a ty bych daňově zvýhodnil. Stačí opsat ze zahraničí.

Nakolik „aktivistická“ měnová politika obecně mění filozofii důchodového spoření?

Záleží na lokálním systému v dané zemi. Tam, kde je to patvar jako u nás, tak to celé pochopitelně už dekádu nemá smysl a možná už nikdy mít nebude. Celá penzijní fondová matematika je postavená na myšlence šestiprocentního výnosu kapitálu a bez toho to zkrátka nefunguje.

Tisk peněz centrálních bank tlačí investory do rizika, investiční mantinely penzijních fondů jsou ale striktní, je načase na něm něco měnit? Pustit je do většího rizika?

Ano, je to jediná možnost, pokud to chceme ve stávající struktuře zachovat, což já bych nedělal. Ale je to téma na samostatnou debatu.

Jsou penzijní fondy vůbec schopné se investičně vypořádat s tak velkými otřesy na finančních trzích, jako byla zejména loňská první fáze pandemie?

Samozřejmě, proto jsou to institucionální fondy, jenže zase se vracíme k tomu, že jim musíme umožnit standardní správu portfolia.

Vidíte v budoucnu okamžik, kdy penzijní fondy začnou relevantně vydělávat?

Masivní obrat nečekám, nicméně americká inflace pomalu přichází a s ní i standardní nástroje monetární politiky. Podle pandemického vývoje asi ne letos, ale příští rok asi ano. To stejné vidím v Německu, kde se státní bondy poprvé od září loňského roku podívaly nad nulu.