Politolog Lebeda: Babiš se přetvařuje, demonstrace mu ve skutečnosti hodně vadí | E15.cz

Jak velké by měly být demonstrace, aby si organizátoři vymohli splnění svých požadavků?

Já si myslím, že je obtížné specifikovat byť jen zevrubný počet lidí na demonstracích, při němž by k něčemu takovému mohlo dojít. Andrej Babiš není tradiční demokratický politik a nemá za sebou standardní demokratickou stranu. Kdybychom byli v běžné situaci, pak by to vypadalo tak, že lidové protesty by od určité síly a frekvence způsobily uvnitř politických stran znepokojení, a tím pádem i tlak na změnu zevnitř.

A proč se to nedá aplikovat i na hnutí ANO?

Protože jde v podstatě o politickou stranu, kterou si založil Andrej Babiš a on jí šéfuje. Nikdo si nelze očekávat, že by tlak přišel zevnitř strany. A za druhé to Andrej Babiš na rozdíl od řady jiných politiků nemá s rozhodnutím skončit ve funkci premiéra tak jednoduché.

Proč?

Ve chvíli kdy to udělá, se dostává do významného existenčního ohrožení. On je v postatě v situaci, která je naprosto bezprecedentní v historii samostatné České republiky. Premiéři tady v minulosti odstupovali za méně významných okolností. I u nich se také jednalo pouze o podezření a nebylo jim nic prokázáno. Ale ve chvíli kdy odešli z postu premiéra, tak to pro ně neznamenalo, že jejich majetek se ocitá v bezprostředním ohrožení. A podle mého to právě takto Andrej Babiš vnímá, a to tak, že pokud odejde z politiky, pak se jeho firma Agrofert, která jen zdánlivě není jeho, dostane do obrovského ohrožení. Podle mého názoru si proto nemůže dovolit z politiky odejít.

Začíná být Andrej Babiš přeci jen nervózní?

Andrej Babiš podle mého protesty vnímá velmi citlivě. Není to tak, jak se navenek jeví. Tedy že mu to je jedno a že si z toho velkou hlavu nedělá, ale naopak. On a celé jeho vedení jsou výsledek velmi sofistikovaného politického marketingu. Nabízí produkt, který je velmi pečlivě filtrován marketingovými odborníky. Jeho obrazu samozřejmě takovéto demonstrace nejenom že nepomáhají, ale spíš škodí. V takovém případě lze zvolit několik strategií jak se jim bránit. On a jeho marketingový tým nejspíš vybrali tu, že nejlepší obranou je znevěrohodnění demonstrantů.

Změnilo postoj Andreje Babiše i to, že se k Praze začala postupně přidávat města a obce v celém Česku?

Ano, myslím si, že to je rozhodně nový fenomén. Premiér si doteď mohl říkat, že jde jen o Prahu, kde nemá hnutí ANO silnou pozici.

Protestujícím přesto ustoupit nehodlá. Mají tak demonstrace smysl?

Samozřejmě, že mají. Demonstrace mají smysl vždy. To, jestli budou mít efekt, se skutečně nedá odhadnout. V Maďarsku v roce 2006 sesadily premiéra Ference Gyurcsányho kvůli jedinému politickému výroku, s Viktorem Orbánem ani nehly. Na Slovensku protesty po vraždě novináře Kuciaka vyvolaly obrovský tlak na vládu a v Polsku to s ní ani nehlo. Od svých sousedů známe tedy několik precedentů, které ukazují, že když politici budou tlaku odolávat co nejdéle, nestane se vůbec nic.

Souhlasíte s tím, že načasování poslední z demonstrací na předposlední týden před prázdninami není právě proto vhodné?



Souhlasím. Přijdou prázdniny a myslím si, že i to je důvod, proč se všechny dosavadní demonstrace snaží Andrej Babiš bagatelizovat a odolávat tlaku. Ví, že lidé se rozjedou na dovolené a přestanou sledovat politiku. Tudíž je velmi vysoká pravděpodobnost, že celá aktivita postupně vyšumí.

Dejme tomu, že demonstranti nepovolí, dojde na jejich požadavky a Andrej Babiš s Marií Benešovou rezignují. Co se bude dít pak?

Za stávajících volebních výsledků je téměř jasné, že se vláda bez Andreje Babiše sestavit nedá. Na Pražském hradě máme Miloše Zemana, který bude velmi pravděpodobně stát na straně Andreje Babiše. Toho pověří klidně popáté, pošesté, pokud nezíská důvěru. Podobnou situaci jsme už ostatně zažili s vládou Jiřího Rusnoka. Za současné politické situace s Milošem Zemanem jako prezidentem si neumí představit, že je možná hrát politickou hru bez Andreje Babiše.