Příběh začne žít až tehdy, kdy v něm vznikne nějaká kontroverze, říká scenárista Petr Kolečko

Dvojnásobný držitel Českého lva Petr Kolečko je vedle dávno zesnulého Jaroslava Dietla patrně jediným českým scenáristou, o kterého se zajímají i bulvární média. Sešli jsme se v jednom z karlínských podniků a já Petra hned na začátku ujistil, že mě jeho milostné eskapády nechávají klidným a že, pokud v rozhovoru pro e15 magazín do jeho soukromí zabrousíme, bude to jen souhra okolností. Nakonec jsme našli tolik témat, že to ani nebylo třeba.