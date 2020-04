Radek Špicar: Slevy na jízdném nesmějí krizi přežít | E15.cz

Harmonogram uvolňování tedy existuje. Co když začne vláda postupně stanovovat různé podmínky?

To se může stát, například u autosalónů, které se otevírají v první vlně. Proto potřebujeme podmínky znát dopředu a s dostatečným předstihem, aby se na to provozovatelé mohli připravit. Bylo by nešťastné, kdyby v pondělí, až se první autosalóny začnou otvírat, vláda najednou řekla: „Chceme po vás, abyste termokamerou měřili každému zákazníkovi teplotu.“ Nebo: „Musíte mít pro každého dostatek hygienických prostředků a rukavic.“ To by znamenalo, že sice můžeme otevřít, ale bude trvat několik dní, než třeba všichni majitelé autosalónu seženou termokamery, dezinfekci a hygienické rukavice. Budeme se tedy ptát, jestli jsou s tím spojeny nějaké podmínky. A pokud ano, tak jaké.

A dál?

Budeme se chtít také bavit o tom, jakým způsobem se dostat k dostatečnému množství ochranných pomůcek. Protože poptávka z průmyslu – například, až znovu začnou fungovat automobilky – bude obrovská. A otázka je, jestli tu už je dostatečné množství pomůcek a zda se k nim firmy mohou dostat.

Když mluvíte o automobilkách, kdy u nich odhadujete návrat k plnému provozu?

Hyundai obnovil provoz počátkem týdne, druhá by měla být TCPA a na konci dubna by měla následovat Škoda Auto. Což je hrozně důležité. Pokud stojí automobilový průmysl, tak to způsobuje obrovské ztráty celé národní ekonomice, protože je její páteří. To, že se rozjedou automobilky, je pro celkové oživení podmínka nutná, ale ne dostačující. Představte si, že by se automobilky rozjely, ale nebylo by možné auta prodávat. Proto jsme rádi, že nás vláda vyslyšela. Aby v první vlně byly otevírány i autosalony, což se stalo a je to tak správně.

A jak odhadujete další vývoj?

Je tam několik pozitiv – odložená poptávka, nutnost firem obnovit po odkladech svůj vozový park a podobně. Proti tomu ale půjde to, že hodně podniků a fyzických osob na tom teď bude ekonomicky hůř než před krizí a nákupy vozů mohou oddalovat.

Vraťme se k tomu vládnímu harmonogramu otevírání obchodů a služeb. Dává to smysl, nebo tam vidíte i nějaké nelogičnosti?

My naprosto chápeme – a taková je i naše dohoda s vládou – že tohle je ideální plán, když se bude epidemiologické situace vyvíjet podle předpokladů. A zároveň chápeme, že kdyby se situace opět zkomplikovala, tak dojde k revizi toho plánu. To je naprosto pořádku. Počítáme s tím a respektujeme to. Myslíme si ale, že pokud je tam varianta opětovného zavírání obchodů a přitvrzování opatření při zhoršené situaci, tak by stálo za to zapracovat tam i opačný scénář. Jestliže by se situace naopak vyvíjela lépe, než čekáme, tak by mohlo dojít k rychlejšímu otevírání provozoven. Například pro hotely čekat až do začátku června může být v mnoha případech likvidační. Takže by to chtělo oboustrannou flexibilitu.

A nějaké další výhrady?

V naší takzvané velikonoční výzvě bylo pět požadavků. Představit plán je jen jedním z nich, i když je první a nejdůležitější. Hned druhým požadavkem je přejít k chytré karanténě. Uvědomujeme si, že když něco rozvolníte, tak naopak jinde musíte zpřísnit, aby situace byla dál pod kontrolou.

Takže cílenější restrikce?

Přesně tak. Očekávám, že poté, co vláda vyslyšela naši první prosbu, tak bude intenzivně pracovat i na naplnění té druhé. Tedy zavést plošně chytrou karanténu, což mimo jiné znamená masivní testování. V tom vidím stále prostor pro zlepšení. Bude to potřebovat i průmysl, abychom mohli vybrané zaměstnance testovat, měli situaci pod kontrolou a věděli, na čem v těch provozech jsme. Pak je to samozřejmě „trackování“ a hlídání karantény u nakažených osob, aby se to nešířilo dál. A zapomínat nemůžeme ani na dostatečné množství ochranných prostředků, což je jedním z klíčových atributů chytré karantény.

V čem je to klíčové?

Tady mám především na mysli tu velmi zajímavou, strategickou možnost využít krizi v náš prospěch. Pomalu začnou dobíhat smlouvy na dovoz z Číny. Ze začátku byly nutné a myslím, že tady je kritika vlády nespravedlivá. Teď už se tady ale vytváří možnost odběrů z české produkce. Ať už jsou to stříkané masky a polomasky, jako například ty z produkce ČVUT, nikoliv jen vytvářené na 3D tiskárnách, anebo respirátory a roušky od výrobců nanotechnologií.

Neměla do toho vláda zapojit české firmy už mnohem dřív? I kdyby šlo zpočátku jen o obyčejné roušky…

My jsme byli už někdy na začátku března zahrnutí nabídkami českých firem, které se státu snažily pomoct, když viděly, že lidé v první linii nemají ochranné pomůcky. Firmy nám telefonovaly, psaly e-maily, protože nás znaly, a prosily abychom je spojovali. Typickým příkladem byla firma, která volala, že má čtyři kilometry nanovlákninové membrány, ale nemají stroje, které by ji zpracovaly. Jiná firma zase měla stroje, ale neměla materiál, takže jsme je dávali dohromady. Pak jsme si řekli, že je to nesystémové, příliš pracné a má to spoustu úzkých hrdel. Že by si to měl vzít na starosti stát a být v tom aktivnější, než na začátku byl.

Jak jste to tedy řešili?

Psali jsme vládě dopisy a tlačili na ni. Pak naštěstí zareagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Společně s CzechInvestem, ministerstvy průmyslu a zdravotnictví jsme dali dohromady projekt Spojujeme Česko. Vytvořila se platforma, na které si mohou jednotlivé firmy pomáhat navzájem anebo posílat nabídky státu. A jestli jsme měli od začátku brát ochranné pomůcky od českých výrobců? Ano, ale ta situace je mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdá. Například výrobci nanomateriálů nebyli na začátku připraveni dodávat tak obrovské množství, které bylo ze dne na den potřeba. Mnoha z nich také chyběly nejrůznější certifikáty a homologace. Potřebovali nějaký čas, aby se dostali na dostatečně velkou produkci, mohli adekvátním způsobem snížit cenu a být konkurenceschopní ve srovnání se zahraniční nabídkou. Nějakou dobu to trvat muselo. Teď už je ale na místě, aby na to vláda myslela. V rámci ústředního krizového štábu vznikla pracovní skupina, která se zabývá zajištěním dodávek z domácích zdrojů. Připravují smlouvy s českými dodavateli, kde jim budou garantovat na několik měsíců dopředu odběry ze strany státu.

Jaký dopad to může mít na odvětví nanotechnologií v Česku?

Je tam obrovská šance. Skoro bych řekl, že historická. Považuji nanotechnologie za naše rodinné stříbro. Myslím si, že za těch posledních třicet let je to asi opravdu jediná věc, která se týká špičkové technologie, kde jsme pronikli do světa a kterou si s námi svět spojuje. Evropa se bude muset zamyslet nad budováním svých strategických kapacit pro případ podobných epidemií. A vklad České republiky by mohl být takový, že budeme ti, kteří budou Evropu zásobovat nanorouškami, respirátory a podobnými ochrannými pomůckami. Když to dobře zvládneme, můžeme z téhle krize udělat výhodu. Dát práci domácím firmám a pomoct českému exportu téhle strašně zajímavé technologie, s níž jsme před lety přišli a dokázali jí z výzkumu přenést do praxe.

Kde dál vidíte ve vládním postupu mezery?

Ještě bych zmínil bod číslo tři naší velikonoční výzvy, v tom plánu nám chybí zmínka o přeshraničním pohybu. Jde nám o specifický režim přechodu hranice například pro špičkové odborníky. Čekali jsme, že na to ten vládní plán bude myslet.

O co jde konkrétně?

Typický příklad – firma, která vyrábí zdravotnické pomůcky na severní Moravě, potřebuje seřídit linku svým zahraničním dodavatelem, protože ji automatizovala a robotizovala. Její dodavatel ze Švýcarska potřebuje vyslat svého experta, aby linku seřídil a firma mohla dále vyrábět. Ten člověk se sem ale teď nedostane. Potřebovali bychom, aby s námi vláda nadesignovala nějaký režim, v rámci kterého by se sem takoví nepostradatelní zaměstnanci zahraničních firem na chvíli dostali. Klidně v rámci jasně definovaného a zabezpečeného režimu.

Jak hodnotíte státní pomoc firmám?

Je potřeba dopracovat „covidové“ programy. Máme polovinu dubna a velké podniky, co se týká přístupu k úvěrům, ještě nemají o co žádat. Ne, že nemají peníze na účtech, ony ani nemají program, skrz který by mohly žádat o provozní úvěry. Mluvíme o podnicích nad 250 zaměstnanců. Když se podíváte na COVID 1 a COVID 2, tak to bylo omezené jen na malé a střední podniky. COVID 3 není schválený, navíc to bude jen pro podniky do 500 zaměstnanců. A pro naše firmy, které mají tisíce zaměstnanců, tu ještě není ani schválený žádný program. Firmy to frustruje, a proto nám v našem průzkumu vyšlo, že 70 procent z nich není spokojeno s rychlostí vládních protikrizových opatření. Naše firmy jsou navíc exportně orientované a mají srovnání s tím, co se děje v zahraničí. Vidí, že jejich švýcarští či němečtí kolegové už mají peníze na účtu od konce března či začátku dubna.

Obecně k vládní pomoci, je správně cílená? Nehrozí plýtvání již tak ubývajícími zdroji?

Už od začátku, kdy jsme s vládou probírali protikrizová opatření, jsme byli proti plošnosti. Například první návrh na moratorium splácení bankám měl být na všechno a pro všechny. Nám plošnost vadí, protože nepovažujeme za šťastné, aby se pomáhalo i těm, kteří nejen současnou krizí netrpí, ale vydělávají na ní. Pomáhat se má těm, kteří byli zasaženi a jsou schopni to prokázat.

A co moratorium na nájemné?

Odsunout plošně placení nájmů nám také nepřipadá šťastné. Mělo by se to týkat jen těch, kteří pomoc chtějí a potřebují. Bavíme se teď s vládou o tom, že by se do hry dostalo i nějaké jiné řešení. Něco by třeba mohli zaplatit nájemci, s něčím by posečkali pronajímatelé a něčím by přispěl stát.

Které obory mohou nynější krizi odnést nejvíc?

Je to zřejmé. Jsou to sektory, které už od začátku trpí nejvíc. To znamená hodně služby – pohostinství, ubytování a turismus. A problém je, že citelně je zasažen automobilový průmysl. Jak moc rychle se z toho dostane, bude záviset na tom, jak rychle se situace stabilizuje. Pokud bychom se brzy dostali do běžného provozu, tak by to nemuselo být úplně fatální. Jestliže by se to ale táhlo celé měsíce – nervozita na trzích, nekupování aut, omezení prodejů - tak by to bylo hodně vážné. A když trpí automobilový průmysl, tak si k tomu můžete připočítat související sektory jako plastikáři, sklářství či gumárenský průmysl. Prostě všichni dodavatelů dílů na auta, kteří jsou navíc zasaženi odstávkami zahraničních výrobců, kterým dodávají také.

Státní pomoc zatíží už tak našponovaný rozpočet. Vidíte někde možnost ke škrtům ve výdajích?

Všichni hází stamiliardami a biliony. Situace je teď taková, že je třeba ty peníze do ekonomiky poslat, aby ten propad nebyl fatální. Aby nedocházelo k bankrotům, které se dají jen těžko vzít zpátky. Je lepší teď ekonomiku podržet, aby se nastartovala. A je fér říct, že jako země jsme na tom ve dvou věcech docela dobře. Vstoupili jsme do téhle krize s nejnižší nezaměstnaností v celé EU. A i když půjde nahoru, tak by se nemusela dostat do nějakých závratných výšek. A za druhé, máme pod kontrolou státní dluh, takže prostor pro jeho zvýšení tady určitě je.

Co se nám ale nelíbí, a tady se dostávám k těm škrtům, je, že jsme nevyužili posledních více než pět let konjunktury k vytváření rozpočtových rezerv. Tehdy jsme se mohli připravovat na recesi či pokles výkonu ekonomiky. Teď se ukazuje, že místo toho přišla tahle šílená pandemie. A kdybychom ty rezervy měli, nemuseli bychom se tak zadlužovat a mohli bychom ty přebytky využít. Typickým příkladem je Německo. Posledních pár let díky konjuktuře hospodařilo tak moudře a vytvářelo rezervy, že tamní vláda teď může směle říct, že pustí do ekonomiky v přepočtu 13 bilionů korun. Což je neskutečná částka.

A kde tedy můžeme škrtat? Nabízejí se například slevy na jízdném…

Budu naprosto konkrétní. Pokud slevy na jízdném přežijí tuhle krizi, tak bude s českou hospodářskou politikou něco v nepořádku. Je to zhruba šest miliard, což není nevýznamná částka. A druhá věc. Jsme země, která má skoro půl milionu úředníků a státních zaměstnanců, přestože v oblasti e-governmentu jsme jedni z nejhorších v Evropě. Nebo rozhodně nejsme šampioni. A jestli se něco v téhle době ukazuje, tak že nemusíte všechno s úřady řešit osobně. Někam chodit, něco podávat… Že je lepší když obíhají dokumenty a ne lidé. Byznys se díky téhle krizi bude rychleji digitalizovat a státní správa by současnou situaci měla využít stejně.

Může tato pandemie v něčem českému průmyslu i pomoci?

Jistě. V průmyslu bude akcelerovat zavádění všeho toho, čemu říkáme Průmysl 4.0. To znamená, že významně urychlí digitalizaci, automatizaci, robotizaci, využívání technologií jako je digitální dvojče či virtuální realita. Doufám, že jak se pozitivně změní český průmysl a pomůže to jeho nutné modernizaci, tak podobně pozitivně k tomu přistoupí i státní správa a konečně se bude masivně digitalizovat. A také, že se zracionalizuje počet úředníků a ti, co tam zůstanou, budou lépe placeni. Oseká se zbytečný tuk a ten sportovec bude lehčí, výkonnější, rychlejší a lépe připravený na pokrizové období.