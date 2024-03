Rétorika Babiše je pro Česko nebezpečná, říká Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš odmítá, že by vládní politici označovali každého, kdo je kritizuje, za přisluhovače Ruska. Avšak pokud někdo kritizuje vládu za to, že pomáhá Ukrajině, tak si myslí, že je naprosto legitimní označit ho za bezpečnostní riziko této země. „Když se někdo chová jako hajzl, umím to říct,“ zdůrazňuje.

Nehrozí nám, že bude brzo každý, kdo nesouhlasí nebo protestuje proti vládě, označen za spojence Putina nebo kolaboranta s Ruskem?

Toho, kdo kritizuje vládu za to, že pomáháme Ukrajině, podobně jako další demokratické země, je naprosto legitimní označit za bezpečnostní riziko této země. A rétorika Andreje Babiše, který nadbíhá potenciálním voličům Tomia Okamury a dalších extremistů, navíc s mediálním výtlakem, který má jako lídr nejsilnější strany, a také bývalý premiér, je pro Českou republiku, a nikoli pro vládu, jednoznačně nebezpečná.

Já si myslím, že opozice má kritizovat vládu za libovolné politiky, které děláme, i když je také pravda, že většinou opravujeme to, co předchozí vláda buď řešila špatně, nebo neřešila vůbec – existují oblasti, kde se za předešlých deset let nestalo nic. Oni nás třeba jako ministerstvo pro místní rozvoj kritizují, přitom za Kláry Dostálové se postavilo za čtyři roky méně bytů, než my jsme udělali v jednom programu za tři měsíce.

Ale zpět k otázce. Já jsem to na plénu Sněmovny řekl: to není o e-mailu, byť je to hnus, kde se Babiš ptá, zda má Jan Lipavský děti a chce si na něj nechat vypracovat složku. O tom to opravdu není, není to o jednom uniklém e-mailu. Vždyť to, že Andrej Babiš funguje tímto způsobem, se historicky ukázalo už mnohokrát. A jsou to také manýry lidí, kteří pro něj pracují. Ale když vidím, jak to jede Fico nebo Orbán, v nichž se Andrej Babiš vzhlíží, je potřeba to říct.

Babiš ta témata otáčí ve veřejném prostoru, mluví o válečných štváčích, že chce mír a podobně. On skutečně nahrává ruské propagandě, která ho poté může citovat. O tom je tato schůze poslanců. A já jsem přitom rád, že se tato Sněmovna, včetně poslanců za hnutí ANO, historicky zachovala správně, když podpořila vládní kroky na pomoc Ukrajině.