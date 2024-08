Před aerosalonem v anglickém Farnboroug prohlásil generální ředitel Embraeru Francisco Gomes Neto, že letošní akce může být pro Embraer komerčně nejúspěšnější veletrh vůbec. Potvrdila se jeho slova?

Bylo to skvělé především pro naši bezpečnostní divizi. Oznámili jsme velké objednávky pro letoun C-390, pět letadel pro Nizozemsko a čtyři letouny pro Rakousko. A také jsme získali objednávku na lehké bojové a cvičné letouny A-29 Super Tucano od Paraguaye. Transportní letadlo C-390 Millennium navíc zaujalo představitele řady armád, řady států.

O prodeji letounů C-390 jednáte i s českou vládou. Pokračovaly rozhovory i u příležitosti nedávného aerosalonu ve Farnborough?

Setkali jsme se tu s několika zainteresovanými stranami i z Česka. Ale ne s cílem dokončit vyjednávání. Každopádně rozhovory zrychlují, naším cílem je uzavřít jednání do konce letošního roku.

Ministryně obrany Jana Černochová uvedla, že očekává detailní nabídku od Embraeru nejpozději v září. Stíháte tento termín?

Jednání s českou vládou probíhají i v tuto chvíli. Zopakuji, že nejaktuálnější informace, kterou mám, je, že bychom měli podepisovat smlouvu v posledním čtvrtletí.

Kontrakty podobného typu obvykle provází nabídka výrobce o navázání spolupráce s domácím průmyslem. Embraer dlouhodobě spolupracuje s Aerem Vodochody, s čím dalším přicházíte?

Naše partnerství s Aerem je velmi dobré. Jednáme s ním o rozšíření spolupráce a diskuze zatím probíhá velmi dobře. A mimochodem pracujeme s klastrem dalších českých průmyslových výrobců na jejich zapojení do programu C-390. Jednou z těchto společností je LOM Praha.

Můžete zmínit nějaké další členy tohoto klastru?

Aero Vodochody a LOM Praha, ti jsou pro nás nejdůležitější.

Embraer C-390|Embraer

Čeho by se rozšířená spolupráce v případě Aera Vodochody měla týkat? A co by pro program C-390 měl vyrábět LOM Praha?

S Aerem jednáme o rozšíření balíčků komponentů kolem trupu letounu C-390, který by dodávali. Už dnes je Aero Vodochody naším strategickým partnerem a dodavatelem. Vyrábí část zadního trupu letounu, dveře pro výsadkáře a posádku, nouzové dveře, nákladní rampu a náběžnou hranu křídla. Spolupráce s LOM Praha by se více týkala údržby a oprav C-390.

Letadla C-390 si objednaly také Maďarsko a Rakousko, v minulosti se hovořilo o možnosti společného středoevropského servisního centra. Je i toto předmětem spolupráce Embraeru s LOM Praha?

S LOM Praha nyní sdílíme naše know-how týkající se servisu některých částí letadel, aby mohli podporovat provoz české flotily C-390. Uvažujeme tím směrem, že by si komunita provozovatelů C-390 v celé Evropě mohla navzájem poskytovat podporu. Bylo by to výhodné pro všechny strany. Šlo by nejen o servis, ale i o budoucí rozvoj platformy C-390.

Mohl byste odhadnout hodnotu průmyslové spolupráce s českými společnostmi, kterou se chystáte navázat?

O tom nemohu mluvit, většina jednání dosud nebyla uzavřena. A i kdyby byly tyto kontrakty již dojednány, podobné informace považujeme za důvěrné.

Máte už v rámci jednání s českou vládou jasno, kdy by měly být letouny C-390 doručeny?

Dodání prvního stroje by mělo být opravdu rychlé, řekněme do dvou let. Ale to vše je součástí právě probíhajících jednání.

Zatím jste pro C-390 získali čtyři evropské zákazníky. Máte v Evropě další zájemce?

Nacházíme se s C-390 v jedinečném okamžiku. Jsme v různých fázích jednání s několika evropskými zeměmi, ale nejen to. Jednáme také se zájemci z asijsko-pacifického regionu, Blízkého východu, a dokonce z Jižní Ameriky. Je to strategický projekt nejen pro nás, ale i pro Česko, a přinese oběma zemím spoustu benefitů. Právě jsme se dohodli s Nizozemskem a s Rakouskem na prodeji celkem devíti letadel a tyto kontrakty budou přínosem i pro Česko, vytvoří pracovní místa.

Výrobci letadel po celém světě se potýkají s problémy v dodavatelském řetězci a s váznoucím tempem výroby. Embraer nyní usiluje o poměrně razantní navýšení výroby letadel C-390. Zvládají toto tempo čeští dodavatelé, včetně toho nejvýznamnějšího – Aera Vodochody?

Jak jste řekl, je to výzva pro všechny výrobce. S hlavními dodavateli o situaci velmi úzce jednáme, abychom zaručili dostatečné tempo dodávek. Čeští dodavatelé zvládají plnit své dodávky včas, ale samozřejmě i s nimi na navýšení objemů pracujeme. Jsme přesvědčeni, že zvládneme dodávat letadla v dohodnutých termínech.

Česká vláda dříve vyjádřila zájem o vybavení na hašení požárů, které může být nainstalováno do letounů C-390. Bude součástí kontraktu s českou vládou?

Je to jedna z velmi důležitých funkcí letounu C-390, která je pro Česko samozřejmě k dispozici.