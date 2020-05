Šéf Českých drah Nebeský: Účet bude ještě velký | E15.cz

Do křesla šéfa Českých drah usedl teprve před půlrokem a už řeší patrně největší krizi dopravce od druhé světové války. Pandemie koronaviru uvrhla státní podnik do vážných ztrát, ze kterých se může vzpamatovávat ještě dlouho. „Zdrženlivost cestující veřejnosti dát se do pohybu bude jasná,“ říká generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Jak náročné je začínat kariéru šéfa největšího železničního dopravce uprostřed pandemie?

Dráha je pořád takřka polovojenská organizace. Lidé jsou zvyklí se operativně přizpůsobit. Šlape nám to, co jsme mohli udělat, to jsme udělali. Druhá věc je ekonomická realita. Jsme velcí, ze železničních dopravců se nás krize dotýká nejvíc. Tržby se významně propadly.

O kolik?

Jen v osobní dopravě se pohybujeme ve stovkách milionů korun. Máme dva druhy dopadů. První: pandemie vypnula trh. Nemáme tržby z prodeje jízdenek a kvůli redukci vlaků klesly i úhrady od objednatelů Účet bude ještě velký takto přicházíme až o 750 milionů korun za měsíc. Druhý druh dopadů: nemáme práci pro všechny zaměstnance, pociťujeme změny kurzu koruny vůči euru. I zde se pohybujeme ve stovkách milionů ztrát. Stále sčítáme, účet bude ještě velký.

Máte odhad, jakých rozměrů dosáhne konečný účet za krizi?

Máme. Přesné číslo ale prozradit nechci, je součástí vyjednávání se státem a objednateli. Mámě pět scénářů. První je naprosto optimistický, nicméně nereálný. Nejhorší nás varuje, že se situace do konce roku nezlepší, což by znamenalo celkovou ztrátu v řádu jednotek miliard za celý rok. Nepředpokládám ale, že na něj dojde. Pohybujeme se uprostřed těchto mantinelů.

Využíváte státních podpůrných programů?

Cokoliv půjde využít, využijeme. Část zaměstnanců jsme poslali v rámci programu Antivirus na překážky v práci na straně zaměstnavatele. Pro koho aktuálně nemáme práci, je doma a dostává od nás v dubnu 70 a v květnu 80 procent mzdy. Z části mzdy, kterou jim platíme, máme potvrzenou kompenzaci od státu. Je to dvě stě milionů měsíčně. Dostali jsme se na hranu s jedním dost nesystémovým opatřením. Co kraj, to jiný přístup k redukci jízdních řádů, a tím pádem i k počtu zaměstnanců, které můžeme poslat na překážky. Navrhovali jsme, aby celá republika přešla na nedělní jízdní řády s doplněním vlaků ráno a večer. Moravskoslezský kraj na to přistoupil bez výjimky, Středočeský vůbec. Což je problém.

Kde šetříte?

Na pracovnících ne, vzhledem k rozsahu vlakové dopravy nemáme šanci to udělat. Úspory hledáme v administrativě. Nechceme sahat na lidi ani na investice. Seškrtání investic vyloučit nemohu, byl bych hrozně nerad, kdyby to tak dopadlo. Tempo obnovy vozového parku nesmí polevit.