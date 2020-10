Šéf STV Group: Zbrojařům by pomohla větší dravost vlády. Armáda musí mít munici od českých firem | E15.cz

Navzdory pandemii se letošní rok pro společnost STV Group, která patří spolu s Czechoslovak Group, Českou zbrojovkou a Omnipolem k největším zbrojařům v zemi, vyvíjí pozitivně. Firma očekává desetiprocentní růst a chystá další investice za stamiliony korun. Například v Poličských strojírnách posílí muniční linky. „Pokud by výroba munice a střeliva základních ráží neexistovala, byl by to zásadní problém, protože v případě krize by česká armáda byla závislá na dodávkách z ciziny. Tomu chceme předejít,“ říká šéf skupiny David Hác.

Jak ve specifickém odvětví, jako je obranný a bezpečnostní průmysl, čelíte recesi? Firmy z civilního sektoru hovoří o reinvestici volných financí, nákupu nových technologií, diverzifikaci podnikání, orientaci na reality.

Rozkračujeme se spolu s našimi sesterskými podniky do odvětví, která jsou pro nás relativně nová. Je to třeba výstroj pro armádu a policii, kde se nám začíná dařit. Rozvíjíme vlastní portfolio výroby vojenské munice, ženijních náloží, ale i sportovního střeliva. Máme i nové těžké neprůstřelné vesty v nejvyšší balistické odolnosti podle amerických standardů. Vyvíjíme také pokročilé produkty, jako je systém pro dálkové zaminování území.

A civilní produkce?

S výrobky Poličských strojíren, které vlastníme od roku 2015, se potkáte například v téměř každém autobusu v Evropě. Nadále rozšiřujeme pole naší působnosti do nevojenských aktivit v oblasti developerské činnosti a strojírenské výroby. Máme i vlastní přepravní firmu na dopravu nebezpečného materiálu. Investujeme do rozvoje kapacit, zkvalitňování nemovité infrastruktury. Oceňuji, že máme důvěru majitele, který se nesnaží zasahovat do chodu jednotlivých firem a zabývá se svými alternativními investicemi a podporou zajímavých start-upů i mimo segment obranného průmyslu.

Poličské strojírny jste koupily od Omnipolu. STV Group se tak stala výrobcem munice a střeliva široké škály ráží a použití od pistolových a kulometných nábojů, různých granátů, min až po rakety. Jak se tento byznys rozvíjí?

Naše portfolio munice a střeliva je opravdu široké. Stále se ale musíme spoléhat na vývoz této produkce do zahraničí, abychom byli schopni udržet výrobní kapacity a odborníky, kteří umí munici nejenom vyrábět, ale také vyvíjet a přicházet s inovacemi. Co osobně považuji za obrovskou škodu, je to, že česká armáda rezignovala na zajištění dodávek ručních granátů českými výrobními kapacitami. Aktuálně odebírá granáty rakouské provenience od německého konsorcia. To, myslím, není moc šťastné řešení.

Proč?

V případě bezpečnostní krize se nemůžeme spoléhat na to, že bychom byli upřednostnění třeba před potřebami Bundeswehru. Ruční granát je přitom nejen základním útočným i obranným prostředkem vojáka na moderním bojišti, ale také tradičním výrobkem českých zbrojovek. Právě v Poličce, v tehdejší První vojenské muniční továrně založené přesně před sto lety, granáty vyráběli pro československou armádu už od roku 1921.

Vyhráli jste tendr českého ministerstva obrany na neprůstřelné vesty. Dodáte až 47 tisíc vest za 1,67 miliardy korun. Co pomohlo k vítězství?

Hlavně to, že jsme dali ministerstvu férovou nabídku. Kvalita je špičková a cena dobrá. Oceňujeme, že ministerstvo uzavírá dlouhodobé rámcové dohody na dodávky munice nebo výstroje. To pro nás znamená garanci poptávky, můžeme tak udržet výrobní schopnosti následujících několik let.

A další zakázky?

Stabilizovat výrobu a podpořit domácí zájmy by pomohly mobilizační dodávky alespoň pro základní chod armády v okamžiku bezpečnostní krize, kdy bude vyřazen zahraniční obchod. Jsme připraveni se s ministerstvem obrany na toto téma začít bavit a spolupracovat.

Můžete být konkrétnější?

Startujeme rozsáhlou investici do zvýšení a rozšíření naší produkce za téměř půl miliardy korun.

Čeho se týká?

V Poličských strojírnách budujeme linky na malorážovou munici, jde především o náboje 12,7 krát 99 milimetrů NATO, známé jako BMG neboli Browning Machine Gun. I tady máme rámcový kontrakt s českou armádou. Tuto produkci plánujeme skutečně posílit. Je to jedna ze základních ráží, která slouží k obraně České republiky. Pokud by výroba neexistovala, byl by to zásadní problém, protože by země byla závislá na dodávkách z ciziny.

Jak tomu předejít?

Státní Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičíně dokončí v listopadu prověření schopností českého obranného a bezpečnostního průmyslu vyrábět munici požadovaných typů a objemů. Bohužel se ukazuje, že nejsme soběstační a část komponent musíme dovážet. Když to tedy shrnu, investice STV Group směřují k tomu, aby česká armáda nebyla na zahraničních firmách závislá.

Jaké máte další plány?

Už jsme postavili linku na pistolové střelivo devět milimetrů Luger, vyrábíme padesát milionů kusů ročně. Plánujeme také rozšíření výroby plastických trhavin, které se nám daří úspěšně exportovat. Letos dokončujeme zakázku za jeden milion dolarů a na příští rok už máme vyhraný tendr za tři miliony dolarů.

Spolu s dalšími českými firmami se chcete podílet na dodávce francouzských děl Caesar ráže NATO. Nakolik to pro vás bude významná zakázka?

Mohu potvrdit pouze to, že jednáme s našimi partnery z francouzské společnosti Nexter o spolupráci. Podepsané dohody o mlčenlivosti mi neumožňují zveřejňovat další detaily. Máme ale eminentní zájem pokračovat v tom, v čem jsme jako země unikátní, tedy ve výrobě velkorážové munice. I tady chystáme investice.

V posledních letech se českým zbrojařům kvůli zhoršené bezpečnostní situaci dařilo. Jaký očekáváte vývoj ve světě v souvislosti s koronavirem?

Český obranný průmysl je závislý na exportu, česká armáda ani policie ho ze státních zakázek neuživí. Pozitivní stránkou je ale to, že mezinárodní konkurence nás tlačí k inovacím, úsporám a investicím do lepšího strojního vybavení i zvyšování kvalifikace našich odborníků.

Měl by vám stát víc pomáhat?

Obáváme se, že zahraniční vlády právě kvůli filozofii podpory vlastních podniků začnou uzavírat své země cizím dodavatelům. V tom bude český průmysl potřebovat podporu od premiéra, ministrů, vojenských přidělenců, diplomatů. Zbrojní zakázky mají obrovské ekonomické, ale i mezinárodněpolitické implikace. Z toho můžeme těžit a vláda může hrát u velkých investic silnou kartu ve prospěch tuzemských firem i ve prospěch své zahraniční politiky. Určitě by pomohl dravější a asertivnější přístup vlády. Inspirací mohou být státy, které tvrdě propagují své národní ekonomické zájmy, jako jsou Německo nebo Francie.

Lze nynější hospodářské zpomalení srovnávat s krizí z let 2008 a 2009?

Zásadní rozdíl je ten, že krize před dvanácti lety vznikla na základě tržních příčin, byť i ty byly způsobeny vládními regulacemi trhu s cennými papíry. Současná krize je ohlasem naprosto neočekávaného šoku ze zásahu vyšší moci, z pandemie. Většina světových vlád zareagovala opatřeními, která prakticky zmrazila ekonomickou aktivitu. Proto se nedomnívám, že by se minulá a současná krize v něčem podobaly.

Co váš byznys nejvíce zasáhlo?

Letošní krize je způsobená strachem a restriktivními opatřeními vlád. Nemožnost se potkávat a chodit do práce, nemožnost standardně obchodovat. Zasáhl nás i kolaps mezinárodní logistiky a obrovská míra nejistoty, co se bude dít příští týden. To jsou základní impulsy pro ekonomické zpomalení. Čistě statisticky, když v ekonomice prakticky odepíšete měsíc výroby a obchodu, hned jste v poklesu o nějakých deset procent.

Nakolik jste první vlnu pandemie zvládli?

Problémy způsobené koronavirem nás zasáhly podobně jako ostatní firmy. Čelíme překážkám v logistice, výpadkům zahraničních dodávek nebo omezené možnosti cestovat. Je například mnohem obtížnější fyzicky kontrolovat materiál při přejímkách v zahraničí. Velkou výzvou se stává navazování kontaktů s novými obchodními partnery ve světě i uzavírání dalších obchodů. A některé projekty se posouvají. Jsou veřejní zadavatelé, u nichž sledujeme posun i v řádu roků.

Výrobu jste na jaře ani teď neomezili?

Naši manažeři byli schopní prakticky okamžitě přijmout taková organizační a hygienická opatření, že výrobní kapacity běžely a stále běží na plný výkon. Ani zaměstnanci nepřestali v rouškách chodit do práce. Dařilo se nám relativně dobře zvládnout i velmi turbulentní logistickou situaci. Koronavirus nás nepřiměl zrušit jedinou smlouvu a nemuseli jsme propouštět. Práce je naštěstí stále dost, možná dokonce víc než před krizí. Zabýváme se spíš tím, kde a jak výrobu personálně posílit.

Čím to je způsobeno?

Tím, že pracujeme na dlouhodobých kontraktech. Navíc jde zpravidla vždy o zakázkovou výrobu. Dokončení obchodního případu v průměru trvá rok až rok a půl. To znamená, že letos jsme plnili a plníme převážně zakázky nasmlouvané v roce 2019, tedy před koronakrizí. Vývoj situace ukazuje, že u některých produktů máme plně vytíženou výrobu i pro rok 2021.

Přežili byste i druhou nebo třetí vlnu koronaviru?

Záleželo by na míře restriktivních opatření a paralýze mezinárodního obchodu. Prakticky jakýkoli výrobek se už nevyrábí pouze z materiálů a dílů z jedné země. Současná výroba je globální logistickou operací. Provozy některých našich subdodavatelů byly uzavřeny, některé vyrábí i teď jen omezeně. To může být těžký úkol. Stačí, aby z řetězce vypadl jeden článek, a hned začnou nabíhat velká zpoždění. Takže pokud přijdou další vlny restriktivních opatření, mám obavy hlavně z plynulosti logistiky.

Účastníte se i tendrů agentury pro podporu a nákupy NATO, která zásobuje členské státy. Daří se porážet konkurenci?

Dodávky přes agenturu NSPA nejsou bohužel tak časté. Není to ale proto, že bychom nebyli konkurenceschopní kvalitou nebo cenou. Formální pravidla i podoba zadávacích dokumentací stále preferují spíš dodavatele ze zemí, odkud je i veřejný zadavatel. Přes NSPA se nám v nedávné době povedla třeba velká dodávka termobarických nábojů (explozivní náboj na principu výbuchu aerosolového oblaku paliva smíseného se vzduchem - pozn. aut.) do Turecka v objemu sto milionů korun. Snad budeme mít víc úspěchů.

Přestože si USA velmi chrání své vojenské technologie, vaše skupina získala exkluzivitu pro prodej obrněných vozidel Oshkosh, která v americké armádě nahrazují legendární stroje Humvee. Rýsují se vám obchody?

Oshkosh Defence je i díky obrovskému obchodu s americkou vládou na náhradu vozidel Humvee hvězdou trhu. Zastupujeme je nejen pro Česko, ale i pro Slovensko. Ještě nikdy neměly česká ani slovenská vláda příležitost svézt se na investicích Američanů. Obrovské objemy poptávané americkou armádou zlevňují výrobu těchto vozů, cena za inovace a vývoj je rozpouštěna do desetitisícových sérií. Máme možnost za nejvýhodnějších podmínek nakoupit špičkové stroje, které budou dalších dvacet až třicet let etalonem v armádách NATO. Teď záleží na vládách a generálních štábech České i Slovenské republiky, aby si vyhodnotily, jestli chtějí mít americkou top kvalitu za dobrou cenu, nebo zvolí drahé experimenty s vysokými náklady na životní cyklus jako v minulosti.

Jaká dopadla loňská EBITDA skupiny a jaké výsledky očekáváte letos?

Loňský rok byl pro STV Group poměrně složitý. Přestože výroba běžela na plné obrátky, problémy nám způsobovaly administrativní průtahy u vývozních licencí. V návaznosti na to se tržby skupiny propadly z necelých dvou miliard korun v roce 2018 na 1,4 miliardy. To se projevilo i v hodnotě EBITDA, která meziročně klesla z 220 milionů korun na 75 milionů.

Rok 2020 se ale zatím vyvíjí pozitivně. Očekáváme desetiprocentní nárůst oproti předloňsku. Tržby by mohly přesáhnout dvě miliardy a EBITDA 250 milionů. Do příštích let se proto díváme optimisticky.