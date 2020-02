Simpsonovi jsou pro dospělé, hlavní dávno není Bart, ale Homer, říká překladatel Vojtěch Kostiha | E15.cz

Dvacet let je jedním z hlavních překladatelů disneyovek pro českého diváka. Na jeho dialogy a slova reagují nadšenci Hvězdných válek, tříletí diváci Mickeyho klubíku i fanoušci Simpsonových. „U těch překlad jednoho dílu trvá začínajícímu překladateli osm hodin. Já už to většinou zvládnu za tři nebo čtyři. Celovečerní film lze s dvacetiletou zkušeností stihnout přibližně za šestnáct až dvacet hodin práce,“ říká dvorní překladatel společnosti Disney Vojtěch Kostiha.

Do kin přichází váš poslední dabing dětského filmu Frčíme. Byla práce na něm něčím specifická?

Frčíme je nová animovaná pixarovka o dvou elfích bratrech z fantazijního města Nový Houbeles, kteří touží po shledání se svým otcem. Podobně jako velkofilm Coco je Frčíme zábavné, dojemné a velmi lidské. Je to první film, na kterém jsem spolupracoval s režisérkou Alicí Nellis, a je to zároveň první film, v němž jsou v plné míře použity moje texty k veršům a písním. Obvykle se veršovánky dávají školeným textařům, ale tentokrát paní režisérka uznala ty mé za dostatečné a tak ve filmu budou. Pro diváky bude film specifický už tím, že je to originál. Většinou se totiž v kinech hrají remaky nebo pokračování. Tohle je něco nového.

Překládáte Disneyho kreslené filmy i akční marvelovky, Star Wars či Strážce Galaxie. Dá se to srovnat?

Samozřejmě je rozdíl překládat pořad pro předškolní děti a sci-fi komedii typu Strážci Galaxie. Napsat civilní dialog pro cílovou skupinu, do které ještě naštěstí patřím, je pro mě mnohem snazší než formulovat věty do Mickeyho klubíku. U Klubíku si totiž nejsem zcela jistý, jestli tomu, co do dialogu napíšu, bude bezchybně rozumět i tříleté dítě. U Strážců vím, že když se to bude zdát vtipné a vypointované mně, patrně to ocení i diváci. Nesmírně náročné je překládat Star Wars. Každá druhá věta se totiž odkazuje na jiné produkty ze světa Hvězdných válek. A fanoušci to samozřejmě všechno dobře vědí.

Chápu, má to svá úskalí.

Každičká věta filmů je prověřována nejen po stránce stylistické a obsahové, ale i z hlediska konzistence v rámci Star Wars Univerza. A to je tak náročné, že jsme do výrobního týmu přizvali Pavla Klimeše, překladatele a odborného redaktora knih Star Wars a významného člena organizace zastřešující české fanoušky tohoto fenoménu, který nám nesmírně zodpovědně kontroluje terminologii a návaznosti. Jsem rád, že reputace překladů se u fanoušků značně zlepšila.

Takže se filmový slovník postav v průběhu let mění?

Určitě ano. Jazyk se pomalu mění a lidé rozumějí jiným věcem jinak. V mojí tvorbě je důležité poslouchat zejména, jak mluví děti a teenageři. Tam je posun asi nejdynamičtější a nejzajímavější. V audiovizuálním obsahu vnímám zejména posun vstříc angličtině a rozvolnění některých gramatických pravidel. Osobně mi to vůbec nevadí a nemám pocit, že by mladší generace mluvily nějak hůř. Prostě mluví po svém a naší úlohou je jim vyjít vstříc a zároveň jejich vyjadřování pokud možno nenásilně kultivovat.

Dá se říct, který překlad vám dal nejvíc zabrat a kde hledáte inspiraci pro tvorbu dialogů?

Nejobtížnější byly překlady filmů o Alence v Říši divů. Film vychází ze slavné knihy, která má několik překladů, jejichž fanoušci ze vzájemně nesnášejí. V případě filmů si klient přál, aby dabing zněl podobně jako ty překlady, ale nikoliv stejně, abychom nemuseli řešit autorská práva. Nakonec to pro většinového diváka dopadlo velmi dobře. U výraziva, novotvarů a u oprášených archaismů si občas pomáháme literaturou. Pro mě je nejlepším zdrojem Šmírbuch jazyka českého od Patrika Ouředníka, který mi doporučil Vojta Kotek, s nímž jsme kdysi pracovali na pixarovce Vzhůru do oblak. To je kniha, která má výrazy na všechno a jsou to ty nejlepší, které se dají na jazykovém trhu sehnat.