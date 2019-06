Sociální sítě jsou plné pedofilů, je třeba dětem kontrolovat telefony, říká publicista Daniel Dočekal | E15.cz

Rodiče často netuší, kde jejich děti jsou a co v mobilech mají, tvrdí publicista a spoluautor knihy Dítě v síti Daniel Dočekal. Konec sociálních sítí se podle něj bohužel neblíží. Poukazuje i na to, že například Instagram vyvolává vůbec nejvíc špatných nálad a pocitů. Děti, respektive jejich fotky, loví pedofilové, kteří třeba najdou a shlédnou všechna videa s nimi na Youtube. Je tu ale taky časovaná bomba, a tou je sociální síť Tic Toc. Rodiče přitom vůbec netuší, kde jejich děti jsou a co v mobilech mají.

Podle Dočekala je Facebook pořád stejné zlo. Cílit reklamu na lidi mu sice nejde tak, jak tvrdí, ale svou absolutní neúctu k soukromí a dolování lidí jako suroviny pro svůj zisk přenáší i na Instagram a Whatsapp. Nedá se mu věřit vůbec nic. Děti už ale Facebook opouštějí a užívají jiné sociální sítě. Ty jsou ale úplně stejně rizikové.

Rada pro rodiče je prý jasná. Dívejte se dítěti do mobilu, jinak bude jeho soukromí místo vás narušovat pedofil a vy to nebudete vědět. Ti totiž jdou po fotografiích a videích, které se taky prodávají do porna. Je to regulérní organizovaný zločin, tvrdí Dočekal. Třeba Facebook navíc nedokáže místa, kde se v jeho síti tyto fotky vyměňují, najít.

