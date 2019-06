České výrobky mají v Srbsku dobrou pověst, víno a slivovice ale neuspějí, říká diplomat | E15.cz

Jak se bude dál vyvíjet agrární obchod se Srbskem?

Česká republika je především průmyslová země a nemáme tak dobré přírodní podmínky pro intenzivní zemědělství, jako jsou v Srbsku. Máme i vyšší náklady na lidskou práci a energie.

Proto je podle mě fantastické, že český export do Srbska je v oblasti agro produktů vyšší než dovoz. Považoval bych za úspěch, pokud by se nám podařilo náskok udržet.

Vzhledem k postupné modernizaci srbského zemědělství a zahraničním investicím právě v oblasti zemědělské výroby a zpracování potravin to nebude lehké. Růst obchodu je dobrý pro obě strany.

Co do Srbska vyvážíme?

Na prvním místě je sušené mléko, na druhém místě pivo. Na pultech obchodů však můžete nalézt i výrobky z oblasti zdravé výživy. Daří se nám i v oblasti genetiky, čímž myslím export inseminačních dávek a chovných zvířat. Snahou každé země je samozřejmě vyvážet výrobky s vyšší přidanou hodnotou a ne suroviny.

Naopak ze Srbska k nám dovážíme zeleninu, slunečnicový olej, ovoce. Tedy obecně potraviny a plodiny, které u nás nemůžeme levně a tak kvalitně vypěstovat nebo vyrobit.

Podnikatelské mise ministerstva zemědělství a potravinářské komory se zúčastnilo i několik firem s masnými výrobky. Proč je cílem Česka posílit právě jejich vývoz?

Jedná se pouze o zájem firem. Ministerstvo zemědělství nijak neurčovalo, kdo se zúčastní. Šanci využít cesty pana ministra k jednání s potenciálními srbskými partnery měly všechny firmy z oblasti potravinářství.

Jak si to tedy vysvětlujete? Je v Srbsku nedostatek masných výrobků?

Srbský trh je plně saturován a v obchodech jsou výrobky jak místních, tak i světových značek. Menší nabídka u některých druhů masných výrobků je daná především odlišnými preferencemi srbských konzumentů. Také samotní srbští dovozci a distributoři z legislativních a ekonomických důvodů upřednostňují užší sortiment položek.

Pokud ale máte konkurenceschopný výrobek, uděláte strategické rozhodnutí a investujete do marketingu, tak se na srbský trh můžete dostat. U masa a masných výrobků čeští producenti ve většině případů nemohou konkurovat cenou a poptávka po kvalitních masných výrobcích středoevropského typu je zatím nízká. Na prvním místě je levná šunka do pizzy, sendvičů a dalších pekařských výrobků. V každé společnosti se ale najde část lidí, kteří si chtějí koupit nevšední výrobek.

Jsem přesvědčen, že v Srbsku je obecně prostor pro výrobky, které jsou spojené s Českou republikou. Mnoho Srbů jezdí do Prahy, která je pro ně populární turistickou destinací, a to i díky české gastronomii. Po návratu se často ptají, kam se dá zajít na točené české pivo a vepřové koleno, nebo zda je možné v Srbsku koupit klobásy, které jedli na Václavském náměstí.

Takže české výrobky mají v Srbsku dobrou pověst?

Obecně ano, ale existují výrobky, které většina místních konzumentů nezná a z neznalosti je nepovažují za kvalitní. Příkladem mohou být česká nebo moravská vína. Česká republika je pro obyvatele Balkánu prostě země piva. Víno budou asi vždy preferovat buď vlastní, nebo francouzské či italské. Podobná situace je také u ovocných destilátů, kde panuje značný patriotismus. Většina Srbů se domnívá, že právě jejich slivovice je ta nejlepší na světě.

Mají české firmy zájem přesouvat do Srbska výrobu?

Naším zájmem je, aby společnosti exportovaly do Srbska, aby zisk zůstal v České republice. Ale na druhou stranu je lepší, když může česká firma vyrábět v zahraničí a uspět, než aby draze vyráběla v České republice a nemohla se proto na zahraničním trhu prosadit. Pro české firmy je to cesta k expanzi a recept na to, jak se vyhnout ruskému embargu. Srbsko navíc nedávno zavedlo pobídky pro investice do potravinářství.

Je to tedy snadná cesta, jak vyvážet do Ruska?

Je to jeden ze srbských argumentů pro přilákání zahraničních investic. Myslím si, že po zavedení ruského embarga se Srbsko stalo v tomto směru pro české firmy skutečně atraktivnějším. České firmy mají s ruským trhem velké zkušenosti z minulých let, dokázaly tam své výrobky prodávat a některé tam i uměly přenést část výroby.