Přestože se premiér Andrej Babiš (ANO) dušuje, že žádnou spolupráci StB nepodepsal, opozice mu to odmítá uvěřit. Zásadní odpovědnost za jeho působení ve vládě prý nesou lidovci a sociální demokraté, rýpl si šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek do bývalého i stávajícího koaličního partnera hnutí ANO. Andrej Babiš je opět a znovu centrem kauzy, za kterou si může úplně sám a ve které umanutě křičí, že on dělá vše správně, postěžovala si pirátská poslankyně Lenka Kozlová. Předseda poslanců STAN Petr Gazdík nicméně odtušil, že u voličů to nic nezmění.